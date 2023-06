“Aunque use filtros el cuello la delata”, crucifican a Thalía por mostrar las arrugas en su cuello a sus 51

Thalía es una de las cantantes mexicanas más famosas y exitosas, pero también de las más polémicas, y es que constantemente recibe críticas por cualquier cosa.

Ya sea su físico, sus looks, sus hijos, la mexicana es atacada constantemente y en los últimos meses le han pedido que no se exceda con los filtros y se vista acorde a su edad.

Y es que la cantante y actriz acostumbra a llevar atuendos sexys y juveniles a sus 51 años y es atacada por ello.

Sin embargo, ella no deja de presumir sus looks en redes, y recientemente fue cruelmente criticada po un video en el que se muestra en look sencillo y natural.

Thalía se muestra al natural en video y le llueven las críticas por sus arrugas en el cuello

Thalía compartió un video en sus redes sociales en el que presumió las pijamas de su nueva colección Thalía Sodi y se mostró con un look sencillo de camiseta y gorra.

Aunque en el video usó filtros, las arrugas en su cuello eran evidentes y por supuesto en redes no lo dejaron pasar.

Y es que aseguran que no importa cuanto filtro se ponga para lucir “rejuvenecida” pues de igual forma se ve lo “vieja que está” en las arrugas en su cuello que no se pueden tapar .

“Uy mira como se le ven las arrugas en el cuello”, “aunque se pueda ocultar las arrugas de la cara, las del cuello no puede, no hay filtros que pueda con eso jaja”, “en el cuello se ve lo vieja que está que horror”, “esta mujer esta viejísima aunque no lo quiera mostrar”, y “horror como se le ve ese cuello, se parece a Adamari jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas, Thalía sigue publicando en sus redes fotos maquillada con looks espectaculares y también al natural, dejando ver que no le importa lo que digan de ella.