¿Disputa por la herencia de Julián Figueroa? Maribel Guardia dejó todo en manos de Marco Chacón

A pocos días de cumplirse 3 meses de la muerte del hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, aun no se conoce qué pasará con la herencia del joven, quien falleció el pasado 9 de abril, víctima de un infarto en su casa.

Sobre el testamento del hijo de Joan Sebastián, varios periodistas abordaron recientemente a la actriz y cantante en el aeropuerto de la ciudad de México y precisó que todo lo concerniente a ese proceso lo lleva su esposo Marco Chacón.

“El que sabe de eso es mi marido (Marco Chacón), porque de eso no sé”, dijo en declaraciones presentadas en el programa De Primera Mano.

Lo que si dijo tajante Maribel es que la mayor parte de la herencia pasará a José Julián, su nieto. “Pero obviamente el heredero va a ser ‘Juliancito’”.

La fortuna que le dejó Joan Sebastián a su hijo

Según el portal Univisión, Julián Figueroa había heredado parte de la fortuna de su padre Joan Sebastián. De lo que se conoce, incluye varios lujosos relojes y el rancho Las Palmas, ubicado en Cuernavaca, Morelos.

En una entrevista que le concedió Julián Figueroa al periodista Gustavo Adolfo Infante en 2021, el rancho en Cuernavaca estaba valorado por 11 millones de dólares.

¿Quién administrará la herencia de Juliancito? Obviamente por ley será la viuda de Julián, Imelda Garza Tuñón, quien también habló al respecto y dejó claro que todo lo que tiene que ver con los bienes de su difunto esposo, está en manos de sus abogados.

“Eso lo llevan los abogados y yo no me meto en esos temas porque la verdad es que no le sé”, dijo.

Lo único que hay es unión familiar

Ante la insistencia de la prensa reiteró: “Yo les dije desde el principio que eso lo lleven los abogados, yo lo que quieran que se haga, se hace”.

Maribel Guarda e Imelda Garza Tuñón con Juliancito (Instagram: @maribelguardia)

Tanto Imelda como Maribel han manifestado estar juntas en este momento tan difícil que a ambas les ha tocado vivir, tanto que la viuda de Julián sigue al lado de la actriz y comparten la crianza de Juliancito, quien apenas tiene 6 años.

Actualmente la relación entre ellos es de total armonía, por lo que no existe ningún problema con la herencia de Figueroa.