Alicia Machado muestra XV años de su hija y la critican por esto: el organizador la defiende

Uno de los días más esperados por Alicia Machado y su única hija, Dinorah Valentina, finalmente llegó. La jovencita cumplió sus 15 años de edad y su mamá lo celebró con una espectacular fiesta.

“Llegó el día, mi hija amada; la princesa más hermosa, la niña más valiente y noble que nunca he conocido. Eres mi fortaleza…”, escribió la actriz en una publicación dedicada a su hija en Instagram.

“¡Felicidades, tus 15 años! Comienzas a tener tu propia vida y tus propias maneras de lograr lo que te propongas, porque eres un ser de luz…”, agregó en el post que acompañó con una foto de ambas.

“¡Siempre tendrás todo nuestro amor y apoyo para guiarte por el camino de tu felicidad y tu bien! Te amo, hija mía y hoy nos espera toda una aventura”, concluyó el mensaje de antesala a la fiesta.

Tan solo unas horas después de publicar el emotivo mensaje para su unigénita, Machado compartió un video selfi con el que dio el primer vistazo del tremendo festejo que organizó para Dinorah.

En la grabación, la presentadora venezolana lucía hermosa en un vestido corto dorado mientras bailaba de lo más contenta con los asistentes en la celebración para la que no escatimó en gastos.

“Los quince años de Dinorah, mi princesa. ¡Gracias a todos nuestros familiares y amigos por hacer esta noche tan especial!”, expresó junto al clip publicado durante la fiesta el pasado 23 de junio.

Alicia Machado festejó los 15 años de su hija, Dinorah, el 23 de junio de 2023 | (Instagram: @machadooficial)

El video rápidamente se llenó de comentarios de usuarios felicitando a la cumpleañera, pero también de muchos internautas criticando un detalle: Alicia nunca mostró a la quinceañera en este video.

“Todos esperando ver brillar a la hija, pero fue la que menos brilló”, opinó una cibernauta. “¿Dónde está la quinceañera? No la vi”, apuntó otra. “Esa era la quinceañera de Alicia”, dijo un tercero.

Asimismo, una cuarta usuaria comentó: “ Qué raro que la quinceañera no sale en el video, pareciera que la que cumple años es Alicia porque la hija brilló por su ausencia ”.

Alicia Machado festejó los 15 años de su hija, Dinorah, el 23 de junio de 2023 | (Instagram: @machadooficial)

Ese último comentario recibió decenas de likes, pero también una respuesta contundente de Kevis Rojas, el organizador de la fiesta de XV años inspirados en la galaxia y celebrada en el CUZ Miami.

“Señora, soy el event planner. Créame que esa niña disfruto sus quince años más que todos. Estuvo con sus amiguitos la mayor parte siendo ella. Espere los videos oficiales y luego ya hace su comentario. No hablé sin saber. Bendiciones”, contestó para zanjar las opiniones negativas.

Alicia Machado festejó los 15 años de su hija, Dinorah, el 23 de junio de 2023 | (Instagram: @machadooficial)

La Miss Universo 1996 también replicó al comentario, pero no responder a la crítica, sino para alabar a Rojas por su trabajo. “Tuvimos lo prometido #badbunny. Gracias, Kevin. The best ever”, aplaudió.

Así fue la espectacular fiesta de Dinorah, la hija de Alicia Machado

El pasado 24 de junio, un día después de los XV años, Alicia Machado publicó otro video con una serie de imágenes que dejaron más que claro lo feliz que estuvo su hija durante su gran festejo.

“Una celebración con todo el amor del universo para mi princesa”, declaró junto al clip en donde se podía ver a la quinceañera derrochando belleza en un vestido borgoña cubierto de cristales.

Dinorah Valentina es la única hija de Alicia Machado | (Instagram: @machadooficial)

Las imágenes también mostraron a Dinorah posando con su mamá; bailando con amigos y sonriendo mientras sus seres queridos le cantaban el cumpleaños junto a su pastel de cuatro pisos y botargas de Bad Bunny y Lady Gaga.

Alicia Machado botó la casa por la ventana para celebrar los XV años de su hija | (Instagram: @machadooficial)

“A nuestra familia y amigos gracias por acompañarnos, a todos los que durante estos años siempre nos han apoyado y a todas mis madres amigas que con sus consejos ¡me han guiado en el camino!”, agradeció.

Por último, para concluir, Alicia felicitó nuevamente a su heredera por su decimoquinta vuelta al sol y el comienzo de una nueva etapa. “Felicidades, mi amor, ¡siempre estaré aquí para ti y por ti!”, finalizó.