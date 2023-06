¿Aún la quiere? Sebastián Caicedo abrió su corazón y habló de Carmen Villalobos a más de un año del divorcio

Hace más de un año que Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos se divorciaron, terminando una relación de más de 10 años de relación.

Ahora cada uno tiene una relación y lo presumen en sus redes, Sebastián está con la empresaria Juliana Diez, y Carmen con el presentador Frederik Oldenburg.

Sin embargo, recientemente el actor dejó ver que aún siente cariño por su ex, y dejó claro que no la ha olvidado, aunque esté feliz en su relación.

Sebastián Caicedo deja claro que no olvida a Carmen Villalobos y confesó que aún la quiere

Durante una reciente entrevista en el programa de Telemundo, La mesa caliente, Sebastián Caicedo confesó que aún siente un gran cariño por su exesposa, Carmen Villalobos.

“Todos sabemos que la vida tiene giros, a veces tomamos caminos diferentes, la quiero, la aprecio, le deseo lo mejor, es una mujer increíble, muy talentosa que siempre va a tener un lugar en mi corazón”, dijo el actor colombiano.

Esto a pesar que se muestra muy feliz con su novia Juliana Diez, por lo que muchos dicen que aún no ha superado a Carmen.

“Se ve que todavía no la supera y le duele que esté con otro”, “lo de la novia es pura pantomima, aún quiere a Carmen”, “es que 13 años de relación no se pueden olvidar de un día para otro”, “uy aquí hay amor todavía”, “se hace el fuerte pero aún la quiere”, “ese no está enamorado de la novia, sigue enamorado de Carmen”, y “es obvio que aún no supera a Carmencita y lo entiendo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, con su nuevo proyecto estará cerca de Carmen, pues estará en el programa Los 50 de Telemundo, cadena en la que la actriz trabaja como conductora del reality Top Chef VIP 2, y puede que se crucen por los pasillos.