Sylvester Stallone tiene tres bellas hijas: ¿quiénes son y a qué se dedican?

Además de ser reconocido mundialmente por sus actuaciones en emblemáticas sagas cinematográficas como Rocky y Rambo, el actor Sylvester Stallone es también un orgulloso padre.

Los mayores, Sage y Seargeoh, nacieron en su primer matrimonio con Sasha Czack. Mientras, las menores, Sophia, Sistine y Scarlet, son los frutos de su amor con su actual esposa, Jennifer Flavin.

De sus herederos, sus hijas son quienes siempre llaman la atención por su belleza, carisma y su relación con su padre, quien admite haber sido un mejor papá con ellas que con sus hijos mayores.

“Soy un padre y esposo mucho mejor ahora de lo que podría haber sido antes... A veces pienso que todos los hombres deberían esperar hasta los 50 para establecerse”, dijo a Women’s Day.

“Te das cuenta de que no es tu trabajo y los éxitos que cuentan, sino el tipo de vida que haces para ti y para las personas que te conocen”, aseguró el intérprete en la conversación en 2007.

¿Quiénes son Sophia, Sistine y Scarlet, las hijas de Sylvester Stallone?

Sus tres princesas son también protagonistas de muchas de sus publicaciones en su perfil en Instagram en las que no duda en expresarles su amor y declararse “muy afortunado” por tenerlas.

Si todavía no las conoces, a continuación, te contamos todo lo que se sabe de Sophia, Sistine y Scarlet, las tres guapas hijas de Sylvester Stallone que están convertidas en celebs de las redes.

Sylvester Stallone es muy unido a sus tres hijas | (Instagram)

Sophia Rose Stallone

Sophia Rose nació el 27 de agosto de 1996 en Miami. Ella llegó al mundo con una malformación cardíaca y tuvo que ser operada a los dos meses de nacida y a los 16 años de edad.

En la actualidad, Sophia tiene 26 y goza de gran salud. En 2019, se graduó de la Universidad del Sur de California en Comunicación y Emprendimiento. Ahora, se dedica al podcast Unwaxed con Sistine.

Además, la joven es amante de la literatura y dirige su propio club de lectura en Instagram llamado Favorite Book Club desde el año 2021. La cuenta ya acumula más de 20 mil seguidores.

Según su mamá, ella es quien más se parece a su papá. “Son cómplices y tienen la misma forma de pensar y hasta los mismos gestos… ¡Sophia es el gran amor de su vida!”, dijo Flavin a Paris Match.

Sophia Rose Stallone tiene casi dos millones de seguidores en Instagram | (Instagram)

Sistine Rose Stallone

Sistine Rose arribó a las vidas de sus padres en Los Ángeles dos años después que su hermana. En concreto, el 27 de junio de 1998. Ella heredó las pasiones de sus papás pues es modelo y actriz.

Empezó primero a seguir los pasos de su mamá. En el 2016, firmó con IMG Models. Desde entonces, ha desfilado para marcas como Chanel y ha encabezado photoshoots de revistas como Elle.

En la actuación, la joven debutó con un papel en 47 Meters Down: Uncaged en 2019. Su segundo rol lo tuvo en Midnight in the Switchgrass (2021), en donde actuó con Bruce Willis y Megan Fox.

La estrella de 24 años ha dicho no disfruta tanto actuar como modelar y que su papá la ayudaba a leer para sus audiciones, pero su mánager recomendó que no lo hiciera por su voz identificable.

A la par de todo esto, Sistine no descuida su educación. Por eso, en el año 2018, también entró a la Universidad del Sur de California para obtener una licenciatura en comunicaciones.

Sistine Rose Stallone tiene más de un millón de seguidores en Instagram | (Instagram)

Scarlet Rose Stallone

La hija menor de Sylvester Stallone es Scarlet Rose. Flavin la alumbró el 25 de mayo de 2002 en Los Ángeles. Hoy, tiene 21 años y se graduó de secundaria hace dos.

“Scar” es la más discreta de sus hermanas y parece haber sacado la pasión por el atletismo de su papá. Y es que, en 2016, ganó su división en una carrera de velocidad.

Aparte, la jovencita también quiere ser estrella del cine y está encaminada para lograrlo. Su debut actoral lo tuvo junto a su papá en la película Camino hacia el éxito en 2014.

Luego de su estreno, no volvió a actuar sino hasta el año pasado con el papel de Spencer en Tulsa King. En la serie, trabajó nuevamente con Sylvester, quien opina que tiene lo necesario para triunfar.

“Todas mis hijas son hermosas y todas tienen sus especialidades. Pero Scarlet es la que se muestra más inflexible en perseguir el trabajo de un dramaturgo maravilloso”, compartió a USA Today.

Scarlet Rose Stallone tiene más de 800 mil seguidores en Instagram | (Instagram)

Hay que destacar que las tres hermanas son muy unidas y comparten muchas cosas, como su pasión por la moda, su talento para modelar, su amor por los animales y el título Miss Golden Globe 2017.