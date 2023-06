Hijo de Gaby Spanic ya es un adolescente: 10 fotos que muestran cómo ha crecido Gabriel

Durante sus más de tres décadas de trayectoria, Gaby Spanic ha encarnado toda clase de papeles, pero el más importante de su vida no es ni Paulina ni Paola en La usurpadora, sino el rol de madre.

La estrella cumplió su sueño de ser mamá el 7 de julio de 2008 con el nacimiento de su hijo, Gabriel de Jesús. Su primogénito es fruto de su relación con el ingeniero civil venezolano Neil Pérez.

El padre del menor se desligó de la crianza del niño mientras la actriz estaba embarazada. Por lo tanto, ella ha fungido como padre y madre para su pequeño desde su llegada en Miami, Florida.

“Fue un hijo que nació del amor, fue producto del amor con un venezolano, le pidió la mano a mi mamá, a mi papá, me entregó el anillo, nos íbamos a casar”, contó Spanic en La casa de los famosos, según People.

“Le dijeron a él que mi hijo no era suyo, fueron muchos chismes, muchas cosas, tuvimos varios enfrentamientos. Luego intentó pegarme, manché sangre, estuve a punto de perder a mi hijo”, dijo.

“Le dije: ‘Vete, si tú crees más en los chismes que en mí, vete. Yo no voy a perder un hijo’. Hasta el sol de hoy no lo he visto”, recordó durante su participación en el reality show en 2021.

El cambio de Gabriel, el único hijo de Gaby Spanic

Desde entonces, han pasado casi tres lustros. Ahora, Gabo es todo un guapo adolescente que cumplirá sus 15 años en julio. Por eso, a continuación, te mostramos cómo ha crecido en 10 fotos.

Con la fe por delante

Además de sus padres, desde que dio a luz, la fe de Gaby Spanic ha sido fundamental en la crianza de Gabriel de Jesús. Así lo prueba esta bella foto de cuando su hijo tenía solo seis meses de edad.

Tiempo de calidad

A pesar de su apretada agenda, Gaby destina su tiempo libre a su hijo y así lo comprueban sus muchas postales juntos. Justo como esta de ambos en una aventura cuando Gabo era un pequeñito.

Gaby Spanic junto a su hijo cuando era un niño pequeño | (Instagram: @gabyspanictv)

Los momentos buenos son más

Madre e hijo han atravesado momentos duros, como cuando presuntamente los envenenaron en 2010. Pero, son más los recuerdos dulces, como este de cuando cocinaron con delantales a juego en la niñez de Gabriel.

Gaby Spanic junto a su hijo cuando era un niño pequeño | (Instagram: @gabyspanictv)

Los eternos viajeros

Si hay algo que ambos disfrutan mucho es viajar. Por ejemplo, cuando Gabo tenía 7 años, fueron a una bella playa. Con el fin de inmortalizar la experiencia, se retrataron juntos en este bello cuadro.

Gaby Spanic junto a su hijo cuando tenía 7 años | (Instagram: @gabyspanictv)

Un galán parecido a mamá

Al llegar a su primera década, Gabriel no solo se dio un estirón, también comenzó a parecerse más a su mamá, con quien ha forjado una fuerte relación. Tal como se aprecia en este retrato de 2018.

Gaby Spanic junto a su hijo cuando tenía 10 años | (Instagram: @gabyspanictv)

Con estilo y determinación propia

Spanic siempre ha respetado el estilo de su único hijo. Por eso, a los 11 años de edad, Gabriel llevaba un cabello largo por decisión propia con el que ya comenzaba a mostrar su personalidad.

Gaby Spanic junto a su hijo cuando tenía 11 años | (Instagram: @gabyspanictv)

Apoyo, compañero y mejores amigos

Además de hijo, Gabo es el compañero de aventuras y respaldo de su madre. De hecho, en 2020, viajó con ella a Hungría para apoyarla en un reality y llamó la atención lo guapo y grande que lucía.

Gaby Spanic junto a su hijo cuando tenía 12 años | (Instagram: @gabyspanictv)

En constante crecimiento

Luego de una temporada con pelo corto, Gabo se dejó crecer el cabello otra vez en 2021. Así quedó evidenciado en esta foto de ese año en donde posa con su mamá, a quien ya casi superaba en altura.

Gaby Spanic junto a su hijo cuando tenía 13 años | (Instagram: @gabyspanictv)

Un adolescente muy guapo

Con 14 años cumplidos, Gabriel de Jesús ya es todo un joven galán que ha dado muchas alegrías a su madre, quien ha trabajado duro por ambos. La mejor prueba de su galanura y fuertes lazos es esta postal de 2022.

Gaby Spanic junto a su hijo a sus 14 años | (Instagram: @gabyspanictv)

De tal palo, tal astilla

Una de las fotos más reciente de este adorable dúo es esta publicada el 1 de enero de 2023 en el Instagram de Spanic. En el retrato, madre e hijo posan desde Turquía luciendo cada uno un gran estilo personal.

Gaby Spanic junto a su hijo a sus 14 años | (Instagram: @gabyspanictv)

Por ahora, no se sabe si Gabriel de Jesús seguirá los pasos de su madre, pero lo que sí está claro es que ya es todo un adolescente de casi 15 años de edad y llena de mucho orgullo a su mamá.

“Mi hijo es un gran hombre, es sensible, es excelente estudiante. Mi hijo me consiente como mujer, es todo un caballero”, dijo Gaby Spanic sobre su unigénito en La casa de los famosos.

“Cuando vamos al súper me ayuda a bajar las compras, no puede ver un niño pobre en la calle porque siempre quiere ayudarlo, muy generoso”, resaltó la intérprete de 49 años en esa ocasión.