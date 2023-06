No sólo Alan Estrada, otra mexicana bajó al Titanic en el submarino perdido: así lo vivió

El mundo se conmocionó con la noticia de la desaparición de un sumergibgle turístico que buscaba explorar los restos del Titanic. Desde que el pasado 18 de junio, autoridades reportaron que se había perdido contacto con el “Titan”, propiedad de OceanGate Expeditions y que abordo transportaba a cinco personas incluyendo el CEO de la empresa.

El jueves 22 de junio se informó que se encontraron partes del sumergible, aproximadamente a 487 m (1600 pies) de la proa del naufragio del Titanic, lo que horas más tarde confirmaría la muerte de los tripulantes.

Ocean Gate El comunicado oficial de la empresa de sumergibles confirmó la muerte de los cinco tripulantes (Instagram)

“Ahora creemos que nuestro CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, Hamish Harding, y Paul-Henri Nargeolet, lamentablemente han muerto. Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un claro espíritu de aventura, y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. Nuestros corazones están con estas cinco almas y cada miembro de sus familias durante este trágico momento. Lamentamos la pérdida de vidas y la alegría que trajeron a todos los que conocían”, se lee en parte del comunicado emitido por Ocean Gate.

Según los reportes, la exploración debía realizarse en aproximadamente 8 horas (dos para descender aproximadamente 3 mil 810 metros, cuatro para hacer el recorrido alrededor del barco y dos para regresar a la superficie), con una reserva de oxígeno de unas 96 horas.

El contraalmirante de la Guardia Costera de EE. UU. John Mauger, en una conferencia de prensa explicó que el sumergible habría sufrido una “implosión catastrófica”, provocada por una falla o falla en el casco del Titan.

Ocean Gate El submarino Titan antes de sumergirse durante pruebas (Ocean Gate Sitio Oficial)

Renata Rojas y Alan Estrada, los mexicanos que vivieron para contarlo

Desde que se dio a conocer la noticia del submarino perdido, internautas recordaron que el influencer mexicano Alan Estrada iba a hacer la misma exploración en 2021 pero que por fallas técnicas, la misión tuvo que ser abortada. Un año después, Ocean Gate volvió a convocarlo para reanudar la exploración que quedó filmada en un documental que se puede ver en Youtube.

A través de su cuenta de Twitter, el también actor famoso por su canal de viajes Alan x el Mundo compartió la noticia y reveló que incluso cuando él estuvo en el sumergible, había muchas probabilidades de no salir con vida.

Alan Estrada El influencer compartió su travesía hasta los restos del Titanic (Instagram)

El influencer documentó que también tuvieron fallas con la comunicación pero que finalmente lograron recuperarla y llevar a cabo la exploración.

Ésta se trató de la primer inmersión comercial patrocinada por OceanGate Expeditions, empresa con sede en Seattle, encargada de organizar los viajes para quienes sueñan con ver los restos de Titanic y otros lugares en las profundidades del océano. De acuerdo con el portal web de dicha empresa, el costo por un viaje a la Titanic Survey Expedition 2021 es de 150,000 dólares, el equivalente a 3,006,225.00 pesos mexicanos.

La mexicana Renata Rojas también documentó su experiencia

Apasionada por el mar desde pequeña, Renata se convirtió en la primera mexicana en sumergirse en el océano y viajar en el sumergible Titán para conocer el Titanic.

Renata Rojas La mexicana compartió su travesía hacia los restos del Titanic en el Titan (Instagram)

Para hacer realidad sus sueños, Rojas se mudó a los Estados Unidos para estudiar Oceanografía, justo en el tiempo que los restos del barco fueron encontrados (1985). Esto fue lo que la llevó a investigar sobre las expediciones y a tener mayor anhelo de verlo con sus propios ojos.

Al igual que sucedió con Alan, Renata se sumergiría en el Titán años antes de la exploración de 2022 sin embargo, fue cancelada. “En 2019 iba a ser mi primera expedición con OceanGate, esa expedición se tuvo que posponer por el COVID y finalmente pude ir en 2022″, relató en una entrevista para el canal de Exploring by the seat of your pants en YouTube.

La mexicana advirtió de los riesgos que se corrían al intentar llegar hasta donde descansan los restos de la embarcación, señalando específicamente qué pasaría si los tripulantes quedasen sin comunicación.