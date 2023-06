¿Sus abuelos estuvieron en el Titanic? La conexión de los tripulantes que salió en el filme

Desde que el pasado 18 de junio, autoridades reportaron que un sumergible llamado Titan con cinco pasajeros dentro desapareció sin dejar rastro, los ojos del mundo han estado sobre las actualizaciones de la búsqueda.

El sumergible es propiedad de OceanGate Expeditions, empresa que busca la posibilidad de explorar los restos del Titanic con fines turísticos.

Según los reportes, la exploración debía realizarse en aproximadamente 8 horas (dos para descender aproximadamente 3 mil 810 metros, cuatro para hacer el recorrido alrededor del barco y dos para regresar a la superficie), con una reserva de oxígeno de unas 96 horas.

Ocean Gate La empresa privada se encarga de aumentar el acceso a las profundidades del océano. (Ocean Gate Sitio Oficial)

Sin embargo, el contacto se perdió 1 hora y 45 minutos después de iniciada la inmersión y de ahí no volvió a saberse del Titan.

Ahora, con las reservas de oxígeno agotadas, la búsqueda de los restos continúa pues según reportó CNN, se encontraron escombros dentro del área recorrida por el submarino y se determinó que provienen de este.

Los tripulantes tenían una conexión “directa” con el Titanic

Con las constantes noticias respecto al sumergible perdido, han ciruclado historias en torno a los tripulantes, dejando al descubierto que dos de ellos tenían una conexión “directa” con el barco hundido.

Según ha trascendido, Hemish Harding, empresario, piloto, explorador y turista espacial británico radicado en los Emiratos Árabes Unidos, era bisnieto de John Reynolds, empresario fallecido en el hundimiento del Titanic el 14 de abril de 1912.

Hamish Harding El empresario publicó en Instagram su emoción por embarcarse en la exploración al Titanic (Instagram)

“Estoy orgulloso de anunciar finalmente que me he sumado a la Expedición OceanGate (…) como especialista de misión en el submarino que baja al Titanic”, escribió Harding el sábado en la noche antes de embarcarse en la exploración.

Por otro lado, el piloto y CEO de OceanGate, Stockton Rush, también tiene una conexión con el barco y es que los tatara abuelos de su esposa Wendy Rush, directora de comunicaciones de OceanGate, también fallecieron en este.

Rush es tataranieta de Isidor e Ida Strauss, quienes se casaron en 1905 y en 1912 se embarcaron en el Titanic sin pensar en la tragedia que los llevaría a la muerte.

Una versión ficticia de los Straus fue plasmada en la película Titanic de James Cameron, en 1997. Aunque es por unos segundos, se puede ver a la pareja en una escena en la que aparecen abrazándose en la cama de su camarote mientras subía el nivel del agua. Aunque claro, ésta podría ser una versión romantizada pues según testimonios de sobrevivientes recogidos por el New York Times, los Straus fueron vistos cubierta del barco mientras se hundía.

La pareja iba en pimera clase pues Isidor era copropietario de los grandes almacenes Macy’s en ese momento.

“Mi bisabuela Ida subió al bote salvavidas esperando que su esposo la siguiera”, dijo Kurzman. “Cuando él no la siguió, ella estaba muy preocupada y el oficial del barco a cargo de bajar ese bote salvavidas en particular dijo: Straus, eres un anciano... y todos sabemos quién eres... Por supuesto, puedes subir al bote salvavidas con tu esposa’”, relató a Today en 2017, Paul A. Kurzman, bisnieto de los Straus. “Y mi bisabuelo dijo: ‘No. Hasta que vea que todas las mujeres y niños a bordo de este barco están en un bote salvavidas, no subiré yo mismo a un bote salvavidas. "