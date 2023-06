“Sin posibilidad de rescate”: James Cameron advirtió años atrás riesgos de visitar restos del Titanic

El 18 de junio, autoridades reportaron que un sumergible llamado Titan, propiedad de OceanGate Expeditions, que exploraba los restos del Titanic con fines turísticos, desapareció sin dejar rastro. A bordo iban cinco personas, incluido un piloto y otras cuatro: Paul-Henri Nargeolet, un experto marítimo francés que ha realizado más de 35 inmersiones en el sitio del barco hundido, Hamish Harding, un empresario y explorador británico, el empresario británico Shahzada Dawood y su hijo de 19 años, Suleman, y Stockton Rush, fundador y director ejecutivo de OceanGate.

De acuerdo con los reportes, se perdió contacto aproximadamente una hora y 45 minutos después de haber comenzado la inmersión. El submarino se perdió en un área a unas 900 millas al este de Cape Cod, en el Atlántico Norte, en aguas con una profundidad de unos 13.000 pies. El sumergible está diseñado para transportar 96 horas de oxígeno para cinco personas a bordo. Los pasajeros pagaron hasta $250,000 por un asiento.

Ocean Gate El submarino Titan durante pruebas (Ocean Gate Sitio Oficial)

Entre las últimas actualizaciones se reportó que el miércoles, autoridades detectaron ruidos submarinos en el área de búsqueda, lo que llevó a intensificar las operaciones de búsqueda debajo de la superficie con la esperanza de encontrar su origen.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para efectuar un rescate... Hay un esfuerzo de prensa de toda la cancha para llevar el equipo a la escena lo más rápido posible”, dijo Jamie Frederick, Capitán de la Guardia Costera de EE. UU a periodistas durante una conferencia de prensa, señalando que es una operacioón “extremadamente compleja”.

Ocean Gate La empresa privada se encarga de aumentar el acceso a las profundidades del océano. (Ocean Gate Sitio Oficial)

James Cameron, director de ‘Titanic’ advirtió de los peligros de la exploración

James Cameron no es solo uno de los directores más exitosos de Hollywood, famoso por las cintas Avatar y Titanic, también es un amante de la exploración de aguas profundas.

Fue precisamente su pasión por el Titanic lo que lo llevó a sumergirse una 33 veces en donde se hundió el barco. Cameron no ha hecho comentarios respecto al sumergible perdido sin embargo, durante las veces que realizó sus exploraciones habló de los peligros que implicaba llegar hasta las profundidades del océano.

James Cameron El director se sumergió 33 veces en donde se hundió el Titanic (Instagram)

“Hice ‘Titanic’ porque quería bucear hasta el naufragio, no porque quisiera hacer la película en particular”, dijo a Playboy en una entrevista en 2009 cuando habló de que su inspiración para la cinta no fue una historia de amor. “El Titanic fue el Monte Everest de los naufragios, y como buzo quería hacerlo bien”, dijo. “Cuando me enteré de que otros muchachos se habían sumergido en el Titanic para hacer una película IMAX, dije: ‘Haré una película de Hollywood para pagar una expedición y haré lo mismo’”.

A pesar de que el director siempre llevó a cabo las exploraciones con expertos, advirtió que se trata de una operación muy peligrosa e incluso casi muere en una de ellas pues quedó atrapado 16 horas en una corriente contra la popa del Titanic.

James Cameron ha bajado 33 veces a la zona donde duerme el Titanic. pic.twitter.com/DOJf6dnw5Z — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) June 21, 2023

En 2012, James Cameron dio un paso más y viajó en una cápsula al lugar más remoto del océano a 11.000 metros de profundidad, donde nadie podría rescatarlo si fuera necesario.

En un video y ensayo de National Geographic, Cameron describió la experiencia: “Aquí estoy en el lugar más remoto del planeta Tierra que ha tomado todo este tiempo, energía y tecnología para llegar y me siento como el ser humano más solitario del planeta, completamente aislado de la humanidad, sin posibilidad de rescate en un lugar no ojos humanos jamás han visto”, señaló, dejando claro que siempre fue consciente de que podría no volver.