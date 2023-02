James Cameron: “Titanic es una prueba de lazos. Me iré del planeta y seguirán siendo Rose y Jack”

Con un enorme back del Titanic de fondo, el director James Cameron y el productor Jon Landau, charlaron sobre los momentos especiales de la cinta que está ubicada en el top de las más vistas en la historia del cine y que tendrá una celebración especial por su aniversario número 25.

El director, escritor y editor James Cameron, tenía 43 años cuando decidió aventurarse a la realización del épico filme; ahora, a sus 68 años reveló cómo asumió el riesgo de hacer Titanic.

James Cameron durante la conferencia. (Foto: Cortesía.)

“Volviendo realmente al comienzo, estaba fascinado por el Titanic desde el momento en que comencé a trabajar con la gente de la Institución Oceanográfica Woods Hole que estaban haciendo toda la robótica y cosas que me interesaban cuando hice The Abyss. Entonces vi A Night to Remember, ya sabes, la famosa película en blanco y negro de 1960 o 61, no puedo recordar. Y pensé, ¡Wow!, qué increíble telón de fondo para una historia de amor que haría”.

El cineasta resaltó la razón de que siga resonando culturalmente el filme, “la historia nunca parece terminar para la gente. Sabes, ha habido tragedias mucho mayores desde el Titanic. Quiero decir, la Primera Guerra Mundial, decenas de millones de personas murieron. Pero el Titanic tiene este tipo de cualidad novelística perdurable, casi mítica. Y tiene que ver, creo, con el amor, el sacrificio y la mortalidad, ¿no? Los hombres que se apartaron de los botes salvavidas para que las mujeres y los niños pudieran sobrevivir. Hay algo, sobre la arrogancia humana y el hecho de que el barco se consideraba insumergible, pero lo operaron mal y se hundió”.

Titanic. (Foto: CORTESÍA.)

Para ambos productores, el éxito de taquilla de Titanic está llena de rumores.

“Se ha hablado mucho del atractivo de Leonardo DiCaprio. Está bien, te concedo, te otorgaré 100 millones de dólares de nuestra taquilla para el atractivo de Leonardo DiCaprio para niños de 14 años (risas); al final, creo que la angustia de la historia. Jack pudo sobrevivir, pero decidimos otro final. Ya sabes, el amor. La belleza de la historia de amor que culmina trágicamente. Creo que, ya sabes, puedes tener una comedia romántica y pueden besarse al final y, ya sabes, irse al atardecer. Pero creo que hay algo mucho más poderoso en una historia de amor que tiene una pérdida. Eso tiene separación en él. Y por supuesto, no hay separación más permanente que la muerte. Y el final de la película, ya sabes, el mismo final de la película los muestra reuniéndose”.

“El Titanic siempre tendrá ese valor, porque cada vez que llega alguien nuevo y lo ve, recuerdan dónde estaban y con quién estaban. Podemos relanzar esto en 10 años y 10 años después. Y me iré del planeta y ellos seguirán siendo... Rose y Jack”. — James Cameron

Cameron recordó que Kate Winslet tras el casting, le escribió una nota y la firmó como Rose DeWitt, “esas son dos historias separadas. Una es que, después de haber hecho nuestra audición para ella, me envió una nota y una sola rosa roja. Y ella dijo: ‘Soy tu Rose’. Y fue como, está bien, Kate. Pude ver la química entre ellos. Ella lo reiteró después. Y ella dijo: ‘Él es el hombre. Él es el hombre’.

Al preguntarle si creía que después de 25 años, los mensajes y los temas del Titanic siguen siendo relevantes, el director respondió, “el material temático subtextual en Titanic, ya sabes, los ricos y los pobres. Ahora aquí nos enfrentamos a otra crisis llamada cambio climático. Es exactamente como el maldito iceberg. Fue la gente rica en el Titanic, su impaciencia por llegar a Nueva York. Y fueron los pobres los que sufrieron. Ahora tenemos la misma maldita cosa en un escenario global con el cambio climático y todos los otros desastres ecológicos, porque la gente rica ha pisado el acelerador a fondo en el barco de la civilización humana”.

Titanic para las nuevas generaciones

La cinta regresa con una carga de nostalgia, pero que ha logrado sumar nuevas generaciones en su camino.

“Hay una nostalgia para mucha gente, recuerdan dónde estaban cuando la vieron en el cine, dónde estaban en sus vidas y sus relaciones o si eran, ya sabes, un niño ingenuo o si ya eran un adulto, o todas esas cosas. El 3D incluso ayuda con eso porque hemos mejorado la película. Haces una cita con alguien que amas o con tus amigos o lo que sea para sentarte en una sala de cine, eso se convierte en un momento sagrado para compartir para todos nosotros, ¿verdad?”, dijo Cameron.

Con una emoción por celebrar con la gente este mítico aniversario, el reconocido cineasta puntualizó, “la gente puede regresar no solo para verla de nuevo, sino para convertirse en el guardián de la experiencia para otra persona. Compartir lo que habían experimentado con alguien más. Entonces se convirtió en una prueba, una prueba de confianza, una prueba de amistad, una prueba de lazos familiares. La película puede durar tres horas, pero la duración de una película no es importante, eso es lo único que aprendimos. Una película puede parecer larga en una hora y media”.

Titanic. (Foto: CORTESÍA.)

Jack y Rose, así fue el inicio

Leonardo DiCaprio: “Leo es Leo, y Leo es quien sabemos que es en ese momento. Y me encantaría decir que tuve una bola de cristal y soy tan profético que pude ver que él tendría esta increíble carrera. Lo que sabíamos en ese momento era que era un actor muy, muy fuerte, un actor muy talentoso”, comentó James Cameron.

Kate Winslet: “Cuando la elegimos para Titanic, tenía 19 años. Creo que Leonardo tenía 20 en ese momento. Y cada uno era un año mayor cuando eran, ya sabes, un año mayor cuando terminamos de filmar. También creo que es justo que no nos atribuyamos el mérito de haber lanzado sus carreras”.

¿Cuándo regresará Titanic a las salas de cine?

9 de febrero volverá a las salas de cine.

11 premios Óscar.

1997 se estrenó, el filme se convirtió en el más taquillero en la historia y, actualmente, es la tercera cinta de mayor recaudación en el mundo.

Foto: vía facebook.com/titanic