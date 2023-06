Tras el nacimiento de su bebé, JLo ignoró a Marc el Día del Padre con gesto hacia Ben Affleck: “muy feo eso”

Este domingo se celebró el Día del Padre en el mundo entero, y miles de famosas felicitaron a sus parejas y hasta a sus ex en este día tan especial.

Una de ellas fue Jennifer López , quien sorprendió a todos al publicar unas sexys fotos de Ben Affleck para felicitarlo públicamente por este día tan especial, ya que tiene tres hijos.

Sin embargo, dejó de lado al padre de sus hijos, Marc Anthony, quien además se convirtió en padre por séptima vez, con su esposa Nadia Ferreira.

Las felicitaciones de Jennifer López a Ben Affleck, mientras que a Marc Anthony lo dejó de lado

Jennifer López acudió a sus redes sociales para felicitar a su esposo, el actor Ben Affleck, quien tiene tres hijos con Jennifer Garner, Violet, Seraphina, y Samuel.

“Publicación de agradecimiento a papá ✨feliz dia del padre papá¡¡Y feliz día del padre a todos los papás increíbles que hay por ahí!! Te amamos y te apreciamos más de lo que nunca sabrás 🤍”, escribió la famosa junto a fotos donde Ben Affleck aparece sin camisa, dejando ver sus músculos y tatuajes.

Sin embargo, en redes la criticaron porque no felicitó ni a su padre, ni al padre de sus hijos, Marc Anthony, quien se acaba de convertir en padre una vez más y lo presumió en sus redes.

“Y al padre de tus hijos nada?, que mala eres”, “cuando estás obsesionada con tu nuevo macho te olvidas del resto del mundo”, “el padre de tu hijo también es importante, y acaba de tener un bebé pero no te importa”, “como que Marc no te importa mucho”, “te recuerdo que aunque quieras, ese no es el papá de tus hijos, es el de los hijos de Jennifer Garner”, y “sí ya sabemos que estás casada con él, pero Marc es el papá de tus hijos no lo olvides”, fueron algunas de las críticas.

