Aunque la llaman “mala mujer” por sus 4 matrimonios, JLo da 3 ejemplos de superación y valores a sus hijos

Jennifer López es una de las cantantes y actrices más famosas y exitosas que a sus 53 años sigue triunfando y haciendo historia en la música y la actuación.

Aunque en el amor no le ha ido muy bien y se ha casado 4 veces, una con Ojani Noa, otra con Cris Judd, otra con Marc Anthony, y su actual matrimonio con Ben Affleck, eso no le resta valor.

Sin embargo, muchas mujeres la han juzgado por la cantidad de veces que se ha casado y la cantidad de parejas que ha tenido, asegurando que les da el peor ejemplo a sus hijos, pero, al contrario, les ha inculcado los mejores valores.

Para ella no hay nada más importante que sus dos hijos Emme y Max, a quienes tuvo con Marc Anthony, y les ha dado las mejores enseñanzas.

Los ejemplos que Jennifer López les da a sus hijos y con los que los hace hombre y mujer de bien

Ejemplo de superación

Aunque ahora JLo tiene una exitosa carrera que le permite tener una vida cómoda y de lujos, llegar allí no fue nada fácil para ella, y tuvo que pasar por mucho y hacer muchos sacrificios.

En sus inicios, no tenía para comer, su madre la echó de casa y ella tuvo que dormir en el sofá de un estudio de baile cuando solo tenía 18 años, todo por seguir sus sueños y nunca se rindió.

Ahora es una de las actrices y cantantes más famosas y exitosas, y sin duda es una inspiración y un gran ejemplo para sus hijos, enseñándoles que tienen que luchar por lo que quieran lograr en la vida.

No te quedes donde no eres feliz

Otra gran lección que la famosa les ha dado a sus hijos al terminar sus diferentes relaciones es que nunca se deben quedar con quien no sean felices, no importa lo que digan o piensen los demás.

Y es que la cantidad de parejas que tengas no te definen, pero si te quedas con alguien a quien ya no amas o con quien no eres feliz, tienes que salir de ahí, y ahora, la famosa se muestra muy feliz con Ben Affleck.

Aunque muchos vean esto como algo negativo, al contrario, es el mejor ejemplo y lección que la actriz y cantante le puede dar a sus hijos, demostrando que su felicidad está por encima del qué dirán.

Sean independientes y luchen por lo que quieren

Jennifer López ha estado en diferentes relaciones, pero siempre ha sido una mujer independiente, que triunfa tenga a alguien al lado o no.

La famosa no solo tiene una carrera exitosa, también tiene marcas, productos, y prueba que es la mejor empresaria, dándole la mejor enseñanza a sus dos hijos Emme y Max, que siempre la ven trabajando con amor y dedicación en todo.