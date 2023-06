Aracely felicitó a quien ha sido padre de sus hijos ante ausencia de Luis Miguel: él no se calló y reaccionó

Este domingo se celebró el Día del Padre, y mientras unas famosas felicitaron a sus parejas, otras dejaron claro que sus exparejas son los peores padres, como lo hizo Aracely Arámbula.

Aracely ha dejado claro por años que Luis Miguel no ha sido un padre presente en la vida de sus hijos Daniel y Manuel, no solo no los visita, tampoco los llama ni cumple con sus deberes económicos.

La actriz incluso le ha pedido en varias ocasiones al cantante que cumpla con la manutención a sus hijos, pero el famoso se ha negado a cumplir.

Aracely Arámbula felicitó el Día del Padre a quien ha sido el papá de sus hijos ante ausencia de Luis Miguel

En el Día del Padre, Aracely Arámbula, aprovechó para dedicarle unas palabras a quien ha sido el papá de sus hijos Manuel y Daniel ante la ausencia de Luis Miguel, y es su hermano.

La actriz tiene una gran relación y una profunda conexión con su hermano Leonardo, quien además de ser su confidente, y gran amigo, ha fungido como un padre para sus dos pequeños desde que el cantante los abandonó.

“Feliz Día del padre mi amado @drleoarambulaoficial gracias por ser el mejor hermano Padre y tío gracias por siempre llevar de tu mano a mis hijos y ayúdame a guiarlos con todo el AMOR con toda sabiduría y con todo lo mejor por llenarlos de risas ✨🙏✨♥️🎂🎉 TE AMAMOS celebrando porque el cielo tiene fiesta con nuestra chuladita. ✨🙏✨🎂🎊🥳😘”, fue el amoroso mensaje de la actriz.

Con este mensaje la famosa le “echó en cara” a Luis Miguel el nulo trabajo que ha hecho como papá. Sin embargo, el cantante publicó una foto en sus redes.

El “sol de México” sorprendió a todos al reaccionar y felicitarse a sí mismo, y es que publicó una foto de él de hace años, en su juventud, y aunque sale muy guapo, lo criticaron e indignó pues justo compartió esta foto el día del Padre, pero aseguran que no merece celebrarse pues ha sido el “peor papá”.

“Paga la pensión de tus hijos”, “esta foto justo el Día del Padre, que cara tiene para festejarse a sí mismo”, “bravo, el peor papá del mundo se celebra a sí mismo jaja”, “Y sus hijos ! Alguien sabe si los visita ? 😮”, “no entendí esta foto, lo hizo para festejarse o q”, “Como padre no mereces celebrar tu día, nunca fuiste un padre para nadie”, y “él es el único que se celebra jaja”, fueron algunas de las reacciones en la foto.