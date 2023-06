Kourtney Kardashian, de 44 años, está embarazada: ésta es la fortuna que le espera al bebé

Kourtney Kardashian anunció que está esperando su primer hijo con su esposo Travis Barker de la forma más inesperada: durante el concierto de su esposo en el BMO Stadium de Los Ángeles con la banda Blink-182.

La empresaria llevó un cartel en el que se leía “Travis I’m Pregnant” (Travis, estoy embarazada), haciendo referencia a una toma del video All the Small Things.

El momento que fue captado por los miles de asistentes -y que ya se viralizó en redes sociales- continuó con Barker sorprendido en el escenario, mientras se escucha a uno de sus compañeros decir: “¡Alguien va a tener un bebé!”. El baterista sorprendido se abrió paso entre la audiencia para abrazar a su esposa.

Kourtney ha vivido rodeada de lujos pero encontrar al amor de su vida, el músico Travis Barker ha sido su mayor fortuna.

Kourtney Kardashian Así anunció su embarazo la mayor de las Kardashian (Instagram)

Si bien ambos se mantuvieron muy discretos respecto al embarazo, sí compartieron que desde que están juntos habían estado intentando tener un bebé, sin éxito.

Kourtney no había logrado el embarazo e incluso habló de lo horrible que estaba siendo estar sometida a un tratamiento de fertilidad. “Travis y yo queremos tener un bebé, así que mi médico nos llevó por este camino de hacer FIV, y no ha sido la experiencia más increíble”, confesó en su reality show y agregó que el tratamiento la ha hecho sentir deprimida y que no creía que la estuviera ayudando.

“Creo que debido a que soy tan limpia y cuidadosa con lo que me meto en el cuerpo, está teniendo una reacción completamente opuesta y funciona como un anticonceptivo en lugar de ayudarnos”, dijo en una entrevista

Kourtney Kardashian La empresaria ha estado con el baterista de Blink 182 desde 2020 (Instagram)

Ahora, a sus 44 años, el embarazo es una realidad y el nuevo bebé será su cuarto hijo pues ya tiene otros tres de su primer matrimonio con Scott Disick. Travis por su parte, tiene dos hijos fruto de su relación con Shanna Moakler.

A través de sus cuentas de Instagram que este compartió una serie de románticas pero candentes fotografías junto a Kourtney, dejando ver la gran química que hay entre ambos.

“Mi alma gemela. Estoy tan agradecida de que hoy hayas nacido. Te mereces todo lo que tu corazón desea. Nada me hace más feliz que verte sonreír. Me robaste el corazón en el momento en que nos conocimos. Feliz cumpleaños a la mujer más hermosa y increíble que camina sobre la faz de la tierra. Te amo mi esposa”, se lee en una dedicatoria de Travis a Kourtney

Travis Barker El músico de Blink 182 dedicó unas tiernas palabras de amor a su "alma gemela" (Instagram)

Después de tres bodas, la pareja no ha dejado de celebrar su amor y con justa razón. Ambos ya habían estado casados por lo que este ha sido un nuevo comienzo, con una mayor madurez.

“Están muy comprometidos el uno con el otro y crían a sus hijos como una familia mixta, pero esperan tener un hijo juntos” concluyó la fuente cercana a la pareja en 2022, así que es solo cuestión de tiempo para la llegada del primer retoño de la pareja.

La fortuna que acumulan Travis y Kourtney Kardashian

El enlace de Travis y Kourtney ha generado muchas preguntas para los fanáticos. Muchos ahora tienen curiosidad por saber cómo el patrimonio neto de Travis podría influir en su matrimonio con Kourtney, y viceversa, además de si la pareja tiene un acuerdo prenupcial.

Kourtney Kardashian La Kardashian y el músico han formado una familia fusionada

¿Cuánto es el patrimonio neto de Travis Barker? Según Celebrity Net Worth, se estima que el músico acumula$ 50 millones (2023). En comparación, Kourtney Kardashian tiene un patrimonio neto de $ 65 millones y gana un salario estimado de $ 10 millones, según el sitio.

Travis, quien es más conocido por tocar la batería en la banda Blink-182, ha ganado su dinero a través de programas de telerrealidad, moda y publicaciones. La revista Rolling Stone lo nombró uno de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos. Su carrera musical ha incluido en gran medida su trabajo para Blink-182, pero también ha trabajado en proyectos de múltiples géneros para actos como Aquabats, Yelawolf, Asher Roth, Transplants y muchos más.

Por su parte, Kourtney ha ganado una fortuna protagonizando sus propios reality shows Keeping Up with the Kardashians, ahora The Kardashians. También se ha convertido en empresaria y diseñadora de moda.

Ambos han tenido una vida de lujo entre viajes por el mundo, propiedades, ropa de diseñador y más. Por supuesto también han buscado darle lo mejor a sus hijos así que sin duda, a ese nuevo bebé le espera una gran fortuna.