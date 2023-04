En 7 fotos, Kourtney Kardashian prueba que a los 44 no eres “vieja” para redireccionar tu vida

Kourtney Kardashian celebró la llegada de sus 44 años rodeada de lujos pero sobretodo del amor de su vida, el músico Travis Barker. Este fue su primer cumpleaños casada con el baterista de Blink 182, quien no escatimó en llenarla de amor y recordarle que es “su alma gemela”.

Fue a través de su cuenta de Instagram que este compartió una serie de románticas pero candentes fotografías junto a Kourtney, dejando ver la gran química que hay entre ambos.

“Mi alma gemela. Estoy tan agradecida de que hoy hayas nacido. Te mereces todo lo que tu corazón desea. Nada me hace más feliz que verte sonreír. Me robaste el corazón en el momento en que nos conocimos. Feliz cumpleaños a la mujer más hermosa y increíble que camina sobre la faz de la tierra. Te amo mi esposa”.

Después de tres bodas, la pareja no ha dejado de celebrar su amor y con justa razón. Ambos ya habían estado casados por lo que este ha sido un nuevo comienzo, con una mayor madurez.

Una segunda oportunidad para Kourtney Kardashian

Para Kourtney las cosas no fueron fáciles pues su primer matrimonio con el empresario Scott Disick no fue bajo las mejores condiciones.

Se conocieron en una fiesta organizada por el creador de Girls Gone Wild, Joe Francis, en México en 2006. A lo largo de los 9 años que estuvieron juntos, tuvieron tres hijos juntos y varias separaciones y reconciliaciones que no llevaron a nada bueno.

Finalmente tomaron la decisión de separarse definitivamente en 2015 y para sorpresa de todos, lograron llegar a un buen acuerdo de crianza compartida en beneficio de Mason, Penelope y Reign.

La cercanía que Disick aún mantuvo con las Kardashian durante varios años después del divorcio llevó a creer que estaba evitando que Kourtney rehiciera su vida hasta que Travis Barker se cruzó en su camino. Para entonces, la empresaria ya pasaba de los 40, lo que hizo que muchos cuestionaran su decisión de volver a las andadas.

La relación de Kourtney con el músico ha sido un recordatorio de que las mujeres podemos rehacer nuestra vida sin importar la edad que tengamos.

Aún en pleno siglo XXI, la sociedad sigue presionándonos en torno a lo que significa ser plenas y señalando los errores de nuestro pasado como si fuesen una condena para el futuro. Sobretodo cuando hay un divorcio y llegamos “a cierta edad”, llueven las opiniones no solicitadas que señalan que “nunca seremos felices”.

Luego de un divorcio o separación con hijos de por medio puede haber un gran desequilibrio en tu vida pero esto no significa que no vuelvas a encontrar la felicidad.

Nunca hay que cerrarle las puertas al amor

A sus 44 años, Kourtney está viviendo su mejor momento más allá del dinero que pueda tener pues es ahora cuando encontró a esa persona que la hace sentir plena.

Ella es una muestra de que el amor llega cuando menos esperas y que no importa si tienes 30, 40, 50 años o más, nunca hay que dejar de creer en él.

Llegar a los 40 no significa que ya no seamos deseables ni tampoco que debamos dejar de tener metas o de soñar con el “príncipe encantador”.

Además,nunca hay que olvidar que el amor no es como la sociedad dice que debe ser pues no sólo está en una pareja, también está en las personas que nos han criado, los amigos que hemos elegido y en todos aquellos que nos han sostenido cuando hemos necesitado. No tienes que aferrarte a cumplir con expectativas ajenas.

No hay límite de edad cuando de encontrar el amor se trata. La edad es sólo un número, no una condena que determina qué será de nosotros conforme pase el tiempo.