Lewis Hamilton y el lazo más especial que tiene: sus dos mamás han sido su fortaleza

Lewis Hamilton ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses por la supuesta relación romántica que está iniciando con Shakira.

Aunque nada ha sido confirmado o desmentido, ambos han sido captados juntos en diversas ocasiones e incluso se especuló que la colombiana regresó a España únicamente para asistir al Gran Premio de España de la temporada 2023 de la Fórmula 1 en Barcelona.

Para muchos, el piloto de carreras británico Lewis Hamilton podría ser el mejor partido para la cantante pues está lejos de ser un patán como Piqué y la prueba más contundente estaría en la relación que tiene con sus dos mamás.

Hamilton El corredor de la F1 ha ganado gran popularidad en redes sociales (Instagram)

Lewis Hamilton y sus dos mamás

Tras el escándalo de separación de Shakira y Piqué salió a relucir la relación tóxica que existía entre la cantante y la madre del ex futbolista. Mucho se dijo respecto a que Montserrat Bernabeu nunca aceptó a la intérptete de Hips Don’t Lie como nuera y que en varias ocasiones fue grosera con ella sin que Piqué hiciera algo al respecto. Es por ello que ahora los fans han rescatado la historia de Hamilton con sus dos mamás, quienes han sido su mejor ejemplo y motor.

“Crecer con una mamá y una madrastra que siempre me han apoyado es un gran regalo. No importa lo que pasó en la escuela o en la pista, la cantidad de amor y cuidado nunca cambió. Hacer que ambos se sientan orgullosos es uno de mis principales logros, así que haré todo lo que pueda para hacerlos sentir orgullosos hoy. Feliz Día de la Madre a ellas y a todas las mamás increíbles”, escribió Hamilton en una publicación de Instagram.

Lewis Hamilton

Lewis vivió con Carmen Larbalestier, su madre biológica, hasta los 10 años. Tras separarse, su padre se casó con Linda Hamilton, quien más que una madrastra, también fue una madre para el piloto.

Aunque cuando vivía con su madre biológica Hamilton siempre practicó deporte, su carrera como piloto despegó significativamente mientras estaba con su padre pues a los 13, se unió al Programa de Jóvenes Conductores de McLaren. Esto lo convirtió en el piloto más joven en ser designado por el equipo. Su padre se desempeñó como su manager hasta 2010.

Lewis Hamilton

El homenaje de Lewis Hamilton a su madre biológica

El siete veces campeón del mundo hizo un movimiento muy especial al añadir el apellido de su madre Larbalestier, junto con Hamilton.

“Estoy muy orgulloso del apellido de mi familia, Hamilton. Ninguno de ustedes puede saber que el nombre de mi madre es Larbalestier y estoy a punto de ponerlo en mi nombre. No entiendo completamente la idea de que cuando la gente se casa, la mujer pierde su nombre. Realmente quiero que mi madre continúe con el nombre de Hamilton”.

Lewis Hamilton El piloto ha reconocido el esfuerzo de sus dos mamás (Instagram)

Esto hizo que Linda estuviera más expuesta a los reflectores mientras que Carmen prefirió permanecer más en el anonimato. Eso sí, el piloto las presume por igual en cada oportunidad que tiene pues ambas han estado presentes en sus carreras más importantes.

“También le deseo a mi madrastra Linda un Feliz Día de la Madre. Sin ella no sería el hombre que soy hoy. Seguro como el infierno que no estaría corriendo. Ha estado conmigo desde el principio y ha puesto todo en mi futuro. Cuando me ves, la ves a ella. Hacerla sentir orgullosa es verdaderamente uno de los mejores sentimientos del mundo”, se lee en una dedicatoria a su madrastra.