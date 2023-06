Yalitza Aparicio vuelve a ser nominada como mejor actriz y hace nueva movida contra los haters

Yalitza Aparicio sigue catapultándose como una esstrella internacional, sorprendiendo a todos con su talento y carisma. A pesar de ser criticada por quienes creen que “no merece estar donde está”, ella sigue demostrando que todo su esfuerzo ha valido la pena.

La mexicana ha vuelto a ser considerada para llevarse el galardón a Mejor Actriz junto a otras grandes de la pantalla. Se trata de una nominación en dicha categoría en los Premios Juventud 2023, ceremonia realizada por el canal de televisión de Univisión en la que se premia al entretenimiento hispano (actores, músicos, influenciadores entre otros).

La actriz estará compitiendo directamente contra Carolina Miranda (La Mujer del Diablo), Claudia Martín (Los Ricos También Lloran), Michelle Renaud (La Herencia), Sandra Echeverría (María Félix: La Doña) y Susana González (Mi Camino Es Amarte & Mi Fortuna Es Amarte). En otra categoría, también de actuación estarán Aracely Arámbula (La Madrastra) y Kate del Castillo (Volver a Caer).

Yalitza estará compitiendo gracias a su participación en la serie Mujeres Asesinas, un reinicio de la serie de 2008 en el que compartió créditos con Macarena García, Barbie Casillas, Jedet, Catherine Siachoque, Sara Maldonado.

La mexicana fue la protagonista del episodio La insomne en el que interpretó a Rocío, una joven que, tras la muerte de sus padres en una explosión, asume la responsabilidad del negocio familiar además de casarse con su amigo Gabino. A lo largo de los años, su trastorno de estrés postraumático no tratado le provoca insomnio, delirios y paranoia que podrían destruir a su familia.

“Mi personaje es Rocío, una mujer que luchó mucho porque su familia estuviera bien y dejó pasar pequeñas cosas que llegó un punto en el que detonó todo, y creo que, como sociedad, siempre dejamos pasar esos detalles que nos afectan y no los tratas”, aseveró ante los medios durante la presentación del proyecto. “Necesitamos ser escuchadas, ser entendidas, también tenemos derecho a equivocarnos”, manifestó.

Yalitza Aparicio no deja de sorprender

A la par de esta nominación, Yalitza sigue trabajando duro pues según compartió en sus historias de Instagram, se encuentra filmando un nuevo proyecto.

Yalitza Aparicio La mexicana compartió que está filmando nuevo proyecto (Instagram)

Yalitza recientemente fue invitada de lujo en la presentación de la colección Dior inspirada en Frida Khalo, dejando claro que ella es una digna representante de las mujeres mexicanas.

“Y siempre con orgullo de ser mexicana!….Este fin de semana en México se presentó la colección de @dior inspirada en Frida Khalo y es un honor haber atestiguado una Fusión de la cultura mexicana con @dior”, escribió Yalitza en una fotografía en la que posa con un conjunto Dior de dos piezas.

La mexicana fue criticada por su color de piel pero como siempre, ella puso un alto. “Así es, “morena”, y me encanta mi tono de piel, porque me recuerda al café que me despierta por las mañanas, y por qué no, a la canela que lo complementa con su sabor. Qué bonita noche la que nos brindó @dior en México”, escribió Yalitza en la publicación, que, a su vez, se llenó de comentarios positivos de seguidores y otros artistas que le aplaudieron su valentía.

Yalitza también encabezó la nueva campaña de Disney, Voces de la Diversidad, en la cual a través de las historias clásicas de la compañía buscan llevar mensajes de tolerancia, respeto y aceptación a lo que muchos consideran “diferente”.

Shakira estará presente en la premiación

Los ojos de todos estarán puestos en Yalitza, incluyendo los de Shakira, quien también compite en otras categorías que incluye: Artista Premios Juventud Femenina, Mejor Canción Para Mi Ex, Girl Power y Mejor Urban Track.

Rosalía, Thalía, Natti Natasha, Becky G, Karol G, Kim Loaiza, Kenia Os, Thalía y Danna Paola son otras de las artistas que estarán poniendo en alto el poder femenino en la entrega de premios.