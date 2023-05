De vestidos metálicos a encajes: Yalitza Aparicio y Halle Bailey prueban que les sobra elegancia

Halle Bailey y la mexicana Yalitza Aparicio tienen más en común de lo que cualquiera creería y es que ambas son expertas callando bocas de los haters sin emitir una sola palabra.

Ambas se han catapultado como estrellas internacionales y han conquistado el corazón de muchos con su carisma y han sorprendido con sus mejores looks con los que resaltan su belleza y porte. Pero sin importar los éxitos que estén cosechando, ambas son víctimas constantes de las críticas más crueles.

Mientras que a Yalitza Aparicio la señalan por su origen indígena y la acusan de “no tener talento”, a Bailey la han atacado por haber “arruinado” la infancia de quienes querían ver a una sirenita pelirroja, blana y de ojos claros en el nuevo live action de Disney ‘La Sirenita’.

Los ataques hacia ambas sólo dejan ver que la sociedad está tan condicionada a un estereotipo de belleza que cuando alguien que rompe con ello obtiene un lugar importante en la cima, colapsa. Esto también confirma por qué es tan importante y necesario seguir amplificando un espacio para todos y no, no es “inclusión forzada”.

Las dos actrices quizá no se conocen pero han deslumbrado en su paso por diferentes alfombras rojas y portadas de revista, vistiendo conjuntos de los diseñadores más importantes.

Yalitza recientemente sorprenció con un vestido dorado Veneration de The Vampire’s Wife. Este está hecho de lamé de seda metalizado hecho a medida con caída hasta el suelo y una cascada de holanes en el dobladillo. En la parte de arriba cuenta con un cuello alto redondeado, cintura marcada, torso ceñido, hombros acolchados y mangas tres cuartos rematadas con volantes fruncidos que sin duda fueron una opción acertada para la mexicana.

“Y siempre con orgullo de ser mexicana!….Este fin de semana en México se presentó la colección de @dior inspirada en Frida Khalo y es un honor haber atestiguado una Fusión de la cultura mexicana con @dior”, escribió Yalitza en una fotografía en la que posa con un conjunto Dior de dos piezas.

La mexicana recibió criticas y no se dejó:

“Así es, “morena”, y me encanta mi tono de piel, porque me recuerda al café que me despierta por las mañanas, y por qué no, a la canela que lo complementa con su sabor. Qué bonita noche la que nos brindó @dior en México”, escribió Yalitza en la publicación, que, a su vez, se llenó de comentarios positivos de seguidores y otros artistas que le aplaudieron su valentía.