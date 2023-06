Tom Cruise y las mujeres que conquistó en 60 años: frustrado porque no lo logró con Shakira

Tom Cruise es uno de los actores más importantes de la industria del cine en Hollywood y también uno de los más guapos, destacado no solo por su atractivo físico y su caballerosidad, sino también por las relaciones amorosas que ha tenido a lo largo de su vida.

Recientemente volvió a estar en la palestra pública tras una salida con Shakira. Titulares de revistas y portales en el mundo aseguraban que Cruise estaba detrás de la cantante colombiana.

Pero el interés romántico por la barranquillera se le esfumó supuestamente al enterarse que la interprete de Monotonía y Te Felicito estaba saliendo con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamiltón.

Shakira le dejó “un hueco en el ego” a Tom

Aseguran medios como Mirror y Daily Mail, quienes citan a Radar Online que el actor reaccionó muy mal tras enterarse de lo que estaría sucediendo entre Shakira y Lewis Hamilton.

“Fue un gran hueco para el ego de Tom”, dijo un “amigo cercano”, reseñó el portal Univisión.

Según la fuente consultada, a Cruise “le dolió aún más porque considera a Lewis un amigo”.

la barranquillera solo “lo pasó muy bien”

En mayo pasado, una fuente de Us Weekly aseguró que “Shakira la pasó muy bien saliendo con Tom en la F1, pero no tiene interés en salir con él”.

Sin embargo, supuestamente él sí tenía intenciones románticas y hasta le habría mandado flores tras su encuentro en el evento deportivo.

Pero a finales de mayo se reportó que ella le estaría “rogando” al actor “que deje de coquetear con ella”.

The Mirror, indicó que Shakira “ no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”.

Le gustan bien famosas

Pero es que el actor tiene en su haber un historial de relaciones románticas, pues se ha caracterizado por romper el corazón de grandes famosas.

Mimi Rogers

Estuvo casado con la actriz Mimi Rogers desde 1987 hasta 1990. Fue su primera esposa y se casaron cuando Tom todavía estaba en ascenso en su carrera. Aseguran muchos que ella fue la mujer que lo introdujo en la cienciología.

Nicole Kidman

Se conocieron durante el rodaje de la película Días de trueno en 1989 y se casaron en 1990. Tom Cruise y Nicole estuvieron juntos durante 10 años. Se divorciaron en 2001.

Penélope Cruz

Tuvo una relación con la actriz española. Se conocieron durante el rodaje de la película Vanilla Sky en 2001 y estuvieron juntos durante aproximadamente tres años. Se separaron en 2004.

Katie Holmes

Se casaron en 2006 y tuvieron una hija juntos, Suri Cruise. Sin embargo, se separaron en 2012 y se divorciaron ese mismo año.