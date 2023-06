“Usar a los hijos es lo más bajo”: Anuel responde las indirectas de Yailin de una forma dolorosa

Anuel y Yailin están envueltos en la polémica de nuevo, después que la artista liberara su más reciente éxito musical llamado Narcisista, dedicado a su ex.

Esto habría pasado desapercibido, de no haber incluido el verso “real hasta la muerte y te volviste na”, haciendo alusión directa al reguetonero pues esa es una de sus frases más emblemáticas desde que saltó a la fama.

Desde entonces le han llovido muchas críticas a la dominicana por reavivar las diferencias entre ellos, a pesar de tener una hija de 2 meses en común, llamada Cattleya.

Sin embargo, parece que Anuel decidió responderle de manera más personal y sigilosa, posando con su otra hija, llamada Gianella, producto de una aventura con Melissa Vallecilla.

La pequeña cumplió un año hace poco y este fin de semana decidió botar la casa por la ventana para celebrar, con todos los lujos, este hito de vida y presumir que ya lo llama “papá” como mostró en un video.

Tras finalizar su gira por Estados Unidos, el artista oriundo de Puerto Rico se ha volcado en pasar tiempo con su hijo mayor, Pablo, y con Gianella para recuperar el tiempo perdido. A la pequeña, por ejemplo, le organizó una fiesta al estilo de granja que robó miradas.

A muchos fans de Yailin esta situación con Anuel les desagradó, ya que prácticamente no ha posado, presumido o pasado tiempo con Cattleya desde su nacimiento, pero ahora presume amor hacia su otra pequeña, la cual incluso en el pasado negó.

“Anuel recuerda que tienes 3 hijos, no solo dos...”, “Un buen papá ama y respeta a todos sus hijos por igual”, “Estás utilizando a esta bebé para darle celos a Yailin, qué dolor tan grande”, “Usar a los hijos es lo más bajo que un hombre puede hacer”, “Los hijos no pueden sufrir los pleitos de los padres”, “Un amor fingido, porque un papá no puede andar queriendo a un hijo y ignorando al otro” ; dijeron los internautas.