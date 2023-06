“Barrió el piso con él”: las indirectas de Yailin a Anuel en su nueva canción que lo ridiculizaron

Yailin no se libera de un escándalo para meterse en otro. Hace días fue señalada por filtrarse un comprometedor video donde se le ve atacando a una periodista domincana, llamada Mey Feliz, pero ahora es noticia por su nueva canción.

La joven de 20 años se ha comprometido en continuar su carrera musical, pese a que solo hace 2 meses tuvo a su primera hija, Cattleya, fruto de la relación que sostuvo con Anuel AA y que es cuestión del pasado.

Yailin la más viral (Instagram: @yailinlamasviralreal)

Pues todo apunta que este amorío terminó de la peor manera y eso queda más que claro en el lanzamiento de la famosa, llamado Narcisista, y donde le envía unas indirectas muy directas que no han pasado desapercibidas por nadie.

¿Qué es lo que dice la nueva canción de Yailin sobre Anuel AA?

Es más que claro que el tema va hacia Emmanuel Gazmey Santiago, su nombre real, ya que en un verso suelta “real hasta la muerte y te volviste na”, frase que a él lo ha caracterizado y distinguido en sus canciones desde que saltó a la fama.

Pero esa no es la única frase polémica de la nueva canción de Yailin, Narcisista, en contra de Anuel. También afirma “egoísta, mentiroso, narcisista. Ya no estoy en ti, no insistas. En mi película no eres protagonista”.

“Ahora no vengas con tu carita de ‘yo no fui’, cuando te necesité nunca estuviste ahí. No merecías ni la mitad de lo que yo te di. Quisiste parar mi camino, pero yo seguí”, en otro de los potentes versos que canta.

“Sacaste tu doble cara en el momento peor, no fueron las mentiras que tu me dijiste, que muestras de amor. No lo voy a negar, se que me fue muy mal, pero te va’ ir peor” — Yailin sobre su ex, Anuel.

“Teníamos un amor de redes y televisión”, dice, dejando boquiabiertos a los internautas que ya han empezado a reaccionar.

“Wow, Anuel en serio unió a Yailin y a Karol G en un mismo sentimiento”, “Anuel debe ser bien amargo para que todas sus exs digan esas cosas”, “Eres demasiada mujer para él”, “Reina, barriste el piso con él”, “Como debe ser, las mujeres ya no lloran sino que facturan”; fueron parte de las opiniones.