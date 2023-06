Mujer que acusa a Tenoch Huerta de abuso sexual exhibe las amenazas que ha recibido

Tenoch Huerta está viviendo un controversial momento luego que lo acusaran de abuso sexual y también expusieran al colectivo que lidera ‘Poder Prieto’ por publicar un podcast que contenía material musical de la víctima sin haber pagado.

Luego de enfrentar un 2022 lleno de éxitos por darle vida a Namor en ‘Black Panther: Wakanda Forever’, el mexicano ve afectada su carrera, aunque su caso ha dividido opiniones en redes sociales, pues hay quienes aseguran que se trata de una falsa acusación.

La mujer que acusa al actor se trata de Elena Ríos, una activista y música, que lo tildó de “depredador sexual”, quien en 2019 sufrió un ataque con ácido por parte de su ex pareja, lo cual la ha mantenido en la mira pública y legal.

“Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de Tenoch Huerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de Marvel. No ando jugando”, escribió en Twitter.

Las amenazas que ha recibido la presunta víctima de Tenoch Huerta

Ante las acusaciones de la saxofonista ‘Poder Prieto’ respondió a sus acusaciones aseguran que nunca publicaron tal podcast, pues solo se trató de una recomendación.

“Se nos acusa de no haberle pagado por este podcast. No le podemos pagar algo que NO es producción nuestra. Y no lo publicamos, solo se recomendó ese contenido como recomendamos casi todos los días”, sin embargo, Tenoch no se ha pronunciado sobre la denuncia de abuso sexual.

En medio de las polémicas declaraciones, Elena fue cuestionada las razones por las que no había mencionado anteriormente lo sucedido.

“Es muy difícil hablar del abuso emocional y el abuso de poder de un depredador sexual que está siendo amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta... En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista más una buena porción de victimización”, expuso.

De igual manera, expuso las amenazas y comentarios de odio que ha recibido por contar su caso.

¿Por qué me tarde en hablarlo?

Porque tengo un proceso.



¿Por qué no denuncié?

“¿Por qué me tarde en hablarlo? Porque tengo un proceso. ¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual . Si, tú @TenochHuerta abusas porque sabes que tienes poder”, agregó.

En las captura de los comentarios que le han dejado al privado se puede ver como incluso la amenazan de volver a ser atacada con ácido como le sucedió con su expareja.