Antes de su esposo, Natalie Portman sufrió infidelidad de otro novio: estos son sus desamores

Natalie Portman está viviendo una de las crisis más complicadas en su vida personal desde que descubrió que su marido, Benjamin Millepied, presuntamente la engañó con una joven activista.

De acuerdo a fuentes anónimas a Page Six, la pareja que se conoció en el set de El cisne negro se encuentra luchando para salvar su relación por el bien de la familia que formaron con sus dos hijos.

“No se han separado y están intentando arreglar las cosas. Ben está haciendo todo lo posible para que Natalie lo perdone. La quiere a ella y a su familia”, develó un informante al medio.

Sin embargo, no se trata de la primera vez que Portman sufriría una decepción amorosa por una presunta infidelidad. En el pasado, ya habría pasado una situación similar con otro famoso novio.

¿Quiénes han sido los amores y desamores de Natalie Portman?

A lo largo de su trayectoria artística, Natalie Portman ha procurado mantener su vida amorosa al margen de su carrera profesional. De hecho, antes de casarse, rara vez se abría sobre su corazón.

Sin embargo, se sabe que tuvo relaciones sentimentales con varios galanes, desde Jake Gyllenhaal hasta el mexicano Gael García Bernal. A continuación, repasamos sus idilios conocidos.

Jake Gyllenhaal

La actriz fue relacionada por primera vez con el también actor Jake Gyllenhaal en 2002. No obstante, los rumores de romance no volvieron a sonar sino cuatro años después tras ser captados en una cita.

No hay más detalles, pero el actor bromeó de su relación al entregarle el Desert Palm Achievement Award en 2011. “Se hace difícil cuando sales a cenar con ella”, dijo refiriéndose a su dieta vegana.

Gael García Bernal

Natalie vivió su romance más mediático con el mexicano Gael García Bernal. La pareja inició un noviazgo en 2003; sin embargo, todo se acabó por una supuesta infidelidad del histrión en 2007.

Según varios medios, Portman viajó hasta Argentina, en donde García Bernal estaba grabando un proyecto, para confrontarlo sobre los rumores de engaño con la actriz Dolores Fonzi.

De acuerdo a Infobae, las famosas se enfrentaron en un presunto pleito en donde hubo de todo. Luego la pareja se fue al sur del país y supuestamente lograron reconciliarse, pero no duró mucho.

Al poco tiempo, anunciaron su ruptura. Asimismo, en 2008, García Bernal terminó confirmando que salía con Fonzi, con quien tuvo dos hijos y mantuvo una relación hasta el año 2014.

“La verdad es que ella apareció acá y a mí me pareció como excitante, no sé, no entendía. Es ella, Natalie Portman. Es Star Wars”, recordó la argentina sobre aquel episodio en Los Mammones.

“Quiero decir que al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes. No llegué a romper nada. Fue más escandaloso todo lo que se armó alrededor de lo que fue en verdad”, aclaró.

“Todo muy sacado de (contexto) Todo muy arriba. Nos perseguían autos, tres autos sin luces. Yo tenía miedo de que me raptaran, era el momento de los secuestros exprés”, añadió.

“Salía de terapia y estaban tres autos esperándome que me seguían por la ciudad. Fue horrible. Fue horrible de verdad… fue intenso”, concluyó en la visita al programa en 2021.

Nathan Bogle

La famosa estrella de cine luego desató rumores de un noviazgo con el diseñador y modelo Nathan Bogle tras ser captados muy cariñosos en el US Open en Nueva York en septiembre de 2007.

De acuerdo a Just Jared, en ese momento, ya llevaban meses saliendo. Después fueron fotografiados juntos y enamorados varias veces más aquel año, pero todo terminó muy silenciosamente.

Devendra Banhart

En marzo de 2008, la ganadora del Oscar comenzó una relación con el músico Devendra Banhart luego de protagonizar el video de su tema Carmensita. Empero, se separaron en septiembre de ese año.

A poco más de un año de la ruptura, en noviembre de 2009, el artista aseguró a Vulture que seguían en “muy buenos términos. Ella es una de mis mejores amigas. La amo muchísimo”.

Después de estas decepciones, Nathalie Portman conoció a su esposo, Benjamin Millepied, en 2009. Al año siguiente, anunciaron su compromiso y que estaban esperando a su primer bebé.

Aunque antes la actriz había dicho que no quería casarse, contrajo nupcias con Millepied en 2012. Ahora, más de una década después, su matrimonio pende de un hilo por su supuesta infidelidad.