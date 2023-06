¿Exagerada o responsable?: Maite Perroni se niega a mostrarle a su bebita sus amigos de RBD

La alegría suprema e infinita ahora forma parte de la vida de la cantante y actriz Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar tras la llegada de la pequeña Lía, que nació el pasado 16 de mayo en Estados Unidos. Ahora ella está dedicada al 100% a su bebé antes de compartir su tiempo con la nueva gira del grupo RBD.

Los rumores del embarazo comenzaron a correr como pólvora durante la boda celebrada en octubre, pues su cuerpo había cambiado, sin embargo, ellos permanecieron en silencio y fue el 6 de enero, Dia de Reyes, cuando les dieron a todo la noticia de que serían padres, algo no tomó por sorpresa a alguien, pues solo se confirmó la sospecha.

Maite Perroni y Andrés Tovar (Instagram: @fc_maiteperrone / @maiteperroni)

Maite dejó ver su pancita en una romántica y delicada sesión fotográfica que ofreció en exclusiva para la revista Caras de México, en febrero, donde Andrés manifestó: “Siempre quise tener una niña”, mientras que la actriz afirmó que la maternidad “llega en el momento perfecto en el que me siento una mujer muy consciente de lo que estoy viviendo, sin embargo, aún así estoy descubriendo todo”.

Y como toda madre, trata de cuidar al máximo a su baby Lía, razón por la que aún muchos de sus allegados y amigos no la han conocido.

“No nos ha dejado verla todavía”

Falta un poco más de dos meses para que inicie la gira de RBD por Estados Unidos, México y Brasil, razón por la que Maite está aprovechando todo su tiempo para pasarlo al 100% con su primogénita. Ella fue l última de la agrupación en obtener su título de madre. Todos están ansiosos por ver a Lía, pero aún la artista no les permite verla, así lo dijo Christopher Uckermann en el programa de Hoy Día.

““Está en Estados Unidos, pero sí pude hablar con ella y se le siente, está muy feliz, muy contenta ahorita.. (...) Todavía no. Hablé con ella, pero todavía no he visto a la bebé, no nos ha dejado todavía, está recién nacida. (...) Ya nos tocará pronto”, contó Uckermann, quien se mostró compresivo ante la medida de protección que han tomado los padres.

Por su parte el el doctor Sergio Ambiado, pediatra y jefe de la Unidad de Neonatología de Clínica INDISA en Chile, afirma que si realmente se desea evitar infecciones en los neonatos, lo recomendable es no tener visitas durante los primeros dos o tres meses de vida.

“A menor edad, hay más probabilidad de complicaciones de un cuadro respiratorio, siendo los menores de tres meses o los prematuros los de mayor riesgo”, recalcó el galeno, quien agregó que cuando llega la hora de conocer al bebé, “los padres deben considerar limitar la cantidad de visitantes y asegurar de que las visitas se realicen en entornos de bajo riesgo, como al aire libre o en un espacio interior bien ventilado”.

Así que la actriz solo está siendo una grandiosa madre protectora.