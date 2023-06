¡Igual que Lady Di! Eugenia Cauduro enfrentó a la amante de su ex esposo y ganó su amor propio

Eugenia Cauduro ha sido una de las actrices más reconocidas del espectáculo mexicano por su participación en telenovelas como DKDA Sueños de juventud, Niña amada mía, El precio de tu amor, Alegrijes y rebujos, Teresa, Abismo de pasión y Qué bonito amor.

A través de los años se ha ganado gran popularidad por sus papeles de villana en telenovelas, pero en el último año ha sorprendido con su transformación física pues tras haber subido más de 30 kilos por depresión, reapareció con 18 kilos menos.

De inmediato, en redes sociales internautas invadieron sus publicaciones cuestionando qué había hecho para lograr tal pérdida de peso, desde el haber recurrido al bypass gástrico, hasta recurrir a “pastillas mágicas”.

Eugenia Cauduro La actriz puso un alto a las críticas (Instagram)

La actriz que no suele enfocarse en las críticas, decidió poner un alto: “Quiero compartir con ustedes que este cambio no se debe un bypass gástrico, ni a pastillas mágicas con las que han vinculado mi imagen de manera oportunista por el resultado que he tenido con mi voluntad, esfuerzo, cambio de hábitos, y mucho trabajo personal”, se lee en una reciente publicación.

Entre muchas cosas, Cauduro señaló que todo ha sido un proceso integral de varios años y advirtió a sus seguidores que no caigan en malas prácticas, que se ayuden de un profesional de la salud y sobretodo, que dejen de juzgar los cuerpos ajenos.

Un tormentoso momento en su pasado la marcó

Eugenia Cauduro Era una de las favoritas de las telenovelas (Instagram)

Eugenia estuvo con Enrique Morán, padre de sus dos hijos, por tres años pero la relación terminó de la peor forma: con una infidelidad que la llevó a una profunda depresión.

En 2022, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El Minuto que Cambió mi Destino, la actriz reveló cómo fue que se enteró del engaño y detalló que eso la llevó a subir considerablemente de peso pues buscó refugio en la comida.

Aunque nunca se casaron, la actriz le hacía mucha ilusión ser mamá pero no contaba con que él la traicionaría estando embarazada de su hija. “Conocí a un hombre, el papá de mis hijos, yo tenía 34 años y muchas ganas de ser mamá. Un hombre con una personalidad muy padre, una platica muy padre. En ese momento, hicimos un clic increíble. Me embaracé muy pronto”, aseveró.

Eugenia Cauduro La actriz tiene dos hijos (Instagram)

“No se dio, nos separamos. Me separé embarazada de Luciana. Sí me engañó, sí fue el motivo (de la ruptura). Yo me fui a grabar a Miami, estuve por allá y son cosas que pasan, tampoco es que sea el único, nada más que hubiera yo preferido que no pasara o que me lo dijera”, dijo.

Así enfrentó a la amante de su ex esposo

Según relató Cauduro, habían acudido a una boda en la playa y cuando fue al baño, los encontró discutiendo con la mujer con la que había estado engañándola.

“Nos fuimos a una boda y, ni modo, la verdad cae por su propio peso. Ahí estaba la persona con la que estaba teniendo una relación y los encuentro discutiendo. Pregunto que está pasando ‘¿por qué estás invitando a cenar a esta guapa?’. El dice ‘estás loca, no pasa nada’; se fue y me quedé con ella. Una mujerzasa, tipaza. Nunca subestimen a las mujeres”, señaló.

La actriz no temió acercarse a ella para pedirle una explicación sobre lo que estaba pasando y ante la insistencia, la mujer se confesó.

“Yo volteé, cinco meses de embarazo, le dije: ‘A ver, yo no te conozco, no sé quién eres ni me importa. Solo quiero saber por qué te está invitando a cenar el papá de mis hijos’ y me soltó la sopa: ‘Te vi en una revista con él, que vas a tener otro hijo’. La historia triste, siempre me negó mientras yo estaba en Miami. Me enteré de una realidad que no tenía idea, por la chava. Lloré y lloré, yo quería echarme al mar”, contó.