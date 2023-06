Eugenia Cauduro es criticada por bajar de peso y puso un alto: su proceso ha sido una inspiración

Eugenia Cauduro ha sido una de las actrices más reconocidas del espectáculo mexicano. A través de los años se ha ganado gran popularidad por sus papeles de villana en telenovelas, pero en el último año ha sorprendido con su transformación física pues tras haber subido más de 30 kilos por depresión, reapareció con 18 kilos menos.

De inmediato, en redes sociales internautas invadieron sus publicaciones cuestionando qué había hecho para lograr tal pérdida de peso. Muchos la acusaron de haber tomado pastillas e incluso someterse al bypass gástrico, algo que le causó gran molestia pues detrás de su transformación, enfrentó un proceso complicado.

“Quiero compartir con ustedes que este cambio no se debe un bypass gástrico, ni a pastillas mágicas con las que han vinculado mi imagen de manera oportunista por el resultado que he tenido con mi voluntad, esfuerzo, cambio de hábitos, y mucho trabajo personal”, se lee en una reciente publicación.

Eugenia Cauduro La actriz puso un alto a las críticas (Instagram)

Eugenia advirtió a sus seguidores que “no se dejen engañar” por productos que pueden dañar su salud ya que no falta quien se quiera aprovechar. Asimismo pidió que no caigan en malas prácticas como dejar de comer pues el sobrepeso y la obesidad son problemas que se deben combatir de la mano de expertos sin “remedios mágicos”.

“Esto es bien importante saber para quienes necesitan bajar de peso o para quienes juzgan sin saber la historia que hay detrás de un cuerpo con problemas de sobre peso u obesidad..¡Dejen de juzgar! el valor de una persona como persona ¡no radica en una talla!”.

La actriz explicó que su transformación es resultado de un proceso integral durante el cual se enfocó en su salud física y emocional.

Eugenia Cauduro La actriz actualmente participa en la telenovela Pienso en ti (Instagram)

“Yo sigo en mi proceso con los últimos 10 kilos que me han costado muchísimo bajar y aún no lo logro. Estoy enfocada en mi sin exponerme a nada que me pueda desconcentrar. Y aunque tengo los mejores seguidores y generalmente recibo comentarios súper lindos, nunca falta el comentario que en este momento no me interesa leer”.

En la publicación, sus seguidoras le agradecieron por ser una inspiración pues también han sufrido una situación similar, sin mencionar lo injusta que es una sociedad que juzga.

“Eres mi ejemplo a seguir, te admiro mucho. Tengo ovario poliquístico pero ya he bajado 20 kilos,aún me falta pero somos constantes, un abrazo”; “Estas palabras para mí tienen tanto valor, lucho siempre con los comentarios crueles de personas que dice que si es porque como mucho o porque no hago el suficiente ejercicio, en fin la gente siempre opina. Gracias, gracias”; “Siempre motivadora y positiva! Te sigo y coincido contigo quienes batallamos con el peso aveces es una consecuencia de emociones ocultas y el cuerpo Solo lo refleja, y bajar de peso es algo integral, mente, emociones, alimentación consciente, no es fácil, es un P R O C E S O”, se lee.

La transformación de Eugenia Cauduro

Reconocida por su participación en telenovelas como DKDA Sueños de juventud, El precio de tu amor, Alegrijes y rebujos, Teresa, Abismo de pasión y Que bonito amor, Eugenia Cauduro tuvo un camino lleno de éxitos pero poco a poco comenzó a alejarse de la pantalla para dedicarse a su vida personal. Si bien siempre tuvo proyectos profesionales, decidió que lo más importante era enfocarse en ella sin estar de lleno en los foros.

Eugenia Cauduro Era una de las favoritas de las telenovelas (Instagram)

En 2022, la actriz reveló en una entrevista con Aurora Valle que comenzó a subir de peso tras su divorcio en 2006 pues en medio del dolor, encontró un refugio en la comida que la llevó a pesar hasta 30 kilos.

“Sí fue la gran depresión que me llevó a subir 33 kilos. Si me veía envejeciendo con el padre de mis hijos y la bicicleta y los perros, y el camper y los niños, era el sueño de mi vida”, reveló Eugenia Cauduro.