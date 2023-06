“Tienes dos hijos a los que estás avergonzando”, las duras críticas a Aracely por posar sin ropa a sus 48

Aracely Arámbula es una de las actrices más famosas y exitosas de México que ha protagonizado decena de telenovelas como La Doña, La madrastra, y Corazón salvaje.

A sus 48 años, la famosa sigue triunfando y luce espectacular, casi igual que a sus 20, encantando a sus fans con sus fotos en redes.

Además, Aracely ha demostrado ser la mejor mamá, pues ha sacado adelante a sus dos hijos Miguel y Daniel, a quienes tuvo con Luis Miguel, pero él nunca se ha hecho cargo de ellos según lo ha dicho ella misma.

Sin embargo, recientemente, fue cruelmente criticada por una sexy foto que publicó en sus redes.

La sexy foto de Aracely Arámbula sin ropa por la que la critican y la llaman “mala madre”

Aracely Arámbula sorprendió a sus seguidores y publicó una sexy foto en su Instagram en la que aparece sin ropa, mostrando sus abdominales de acero a sus 48.

Aunque la famosa luce espectacular y demostró que la edad no define tu estilo ni sensualidad, fue duramente criticada por mostrarse de forma “tan atrevida” teniendo dos hijos.

“Ya no sabe qué hacer para llamar la atención”, “se exhibe ahora para llamar la atención de Luis Miguel”, “No te tienes que encuerar para eso no seas ridícula tienes dos niños”, “quiérete y valórate un poquito mujer”, “tienes dos hijos, los estás avergonzando con esta foto”, “cuando una mujer no se valore tiene que mostrarse así, y ni piensa en los hijos”, y “que necesidad de encuerarse, que pensarán los hijos”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque muchos la criticaron, Aracely dejó claro que a sus 48 se siente más sexy que nunca y no tee en mostrarlo, sin importar las críticas.