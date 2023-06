Llaman a Shakira “desesperada por darle celos a Piqué” al salir con Hamilton, y fans los ponen en su lugar

Este domingo Shakira volvió a Barcelona con sus hijos y muchas maletas y asistió al Gran Prix de la Fórmula 1 en Barcelona.

Muchos dicen que fue a apoyar a Lewis Hamilton, su nuevo pretendiente y posible novio, y la colombiana lució hermosa y sexy con una minifalda blanca, camisa de colores y brasier rosa pastel.

Además, más tarde, la cantante fue a cenar con Hamilton y otros amigos en un lujoso restaurante en Barcelona y la foto de ambos causó sensación en las redes.

Shakira sale en romántica cita con Hamilton en Barcelona y dicen que está “desesperada por darle celos a Piqué”

En la foto que circula en redes se ve a Shakira posando al lado de Hamilton con un look muy sexy con minivestido con atrevido escote y tiras finas.

Algo que llamó la atención es que Hamilton la toma por la cintura y por esto dicen que sí existe una relación entre ellos, pero otros aseguran que Shakira solo está “fingiendo” para darle celos a Piqué.

Y es que, aunque la cantante está sonriendo no luce tan feliz ni tan sonriente como siempre, por lo que dicen que solo está usando a Hamilton para poner celoso a su ex.

“Esa no puede estar sola! Y el ejemplo a los hijos que tanto predica?”, “😂pobre se nota que sigue dolida🙄🙄”, “está desesperada por darle celos a Piqué que horror”, “en vez de tomarse un tiempo sola con sus hijos, no ya anda con otro, por eso le va como le va”, “ella necesita primero amarse, sanar y después sí intentar otra relación”, y “que vergüenza, se ve desesperada por poner celoso a Piqué, en vez de valorarse”, fueron algunos de los ataques que recibió.

Sin embargo, los fans de la cantante salieron en su defensa y le dejaron claro a quienes la atacaron que la colombiana no está sola y tiene el derecho de rehacer su vida.

“Ah Piqué sí pudo serle infiel, pero ella no puede salir con nadie, están mal”, “esta gentuza es igual al infiel ese, solo atacan a Shakira y no miran a su Piqué”, “Shakira está en todo su derecho de salir con quien quiera y eso no la hace menos mujer ni madre”, “no están soportando los fansuchos de Piqué y la bruja, Shakira ya lo superó y está facturando”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.

No cabe duda que Shakira se ha mostrado más feliz y fuerte desde que se mudó a Miami, y está viviendo su vida y su soltería al máximo y no tiene que rendirle cuentas a nadie.