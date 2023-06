“Esa no la vi venir”: La indirecta de Shakira a Hamilton que nadie notó y ¿comprobaría su amor?

Cada paso que da Shakira es seguido a detalle, por eso se ha vuelto viral su visita a la Fórmula 1 y su reencuentro con Lewis Hamilton durante el Gran Premio de España, con quien ya se le capturó en Miami previamente.

Desde ese momento surgieron rumores de romance, que ahora se avivaron con este nuevo roce y es que la colombiana vio toda la carrera dentro de la escudería del británico, Mercedes, y luego se viralizaron fotos compartiendo juntos en la cena.

Shakira y Lewis Hamilton cenando en Barcelona pic.twitter.com/xbFzQKRJll — Maty 123 (@MKluchik) June 5, 2023

Amistad o amorío, lo cierto es que los fans de la intérprete de Waka waka están muy contentos por esta posible unión, en especial después de todo el sufrimiento que enfrentó públicamente por la separación por una presunta infidelidad de Piqué, que acabó con su relación de 12 años.

También, los internautas están atando cabos para descifrar los mensajes ocultos de la barranquillera, que acostumbra a dar pistas de sus estatus amorosos en redes sociales, o bien, sus canciones.

Ya sabemos lo que Shakira quiso decir con la indirecta de “HEAT” y sí, es para Hamilton

Hace apenas una semana, Shakira publicaba un extraño acróstico que dejó a todos pensando. En sus historias de Instagram publicó cuatro letras que forman la palabra Heat y que cada una de ellas a su vez configuran otras: Heroic, Extraordinary, Awesome y Team (en español: Heroico, Extraordinario, Impresionante y Equipo).

Historia de Instagram de Shakira fue relacionada con una indirecta a Jimmy Butler. Especial

Por eso, todos pensaron que estaba animando al equipo de la NBA, Miami Heat, a quien ya antes había apoyado con un video. Otros también la relacionaron con Jimmy Butler, la máxima estrella del equipo, pues intercambiaron interacciones en redes.

Sin embargo, la usuaria @JohiiMessi en Twitter señaló que fue una indirecta de Shakira hacia Lewis Hamilton, pues el piloto tiene cierta afición por el equipo y en sus redes sociales ha hecho referencia a la palabra “Heat” (calor, en inglés) en varias de sus publicaciones recientes.

Todo el mundo pensando que Shakira puso el H. E. A. T. por un jugador de los Miami Heats y mientras tanto el señor Lewis hace varias semanas: pic.twitter.com/6D90zd7Uzr — Miss Brightside. (@JohiiMessi) June 5, 2023

“Wey, esa no la vi venir”, “El que come callado, come dos veces”, “Que despistados somos, hasta con señales confirmaron”, “Madre mía las indirectas que se mandan”, “Quedamos engañados”; dijeron los fans.