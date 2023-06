Acusan a Evaluna por “sexualizarse” pero ella recuerda que se puede ser sexy tras la maternidad

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry no dejan de ser tema de conversación en sus redes sociales ya sea por sus proyectos musicales o por su relación con la que siempre dan de qué hablar. Ahora ha sido la hija de Ricardo Montaner la que se ha llenado de criticas.

La joven de 24 años se convirtió en madre junto al colombiano al darle la bienvenida a su hija Índigo, a quien se niegan a mostrar su rostro, pero que los acompaña en cada uno de sus conciertos o eventos.

Pese a la maternidad Eva sigue presumiendo su figura por lo que en cada una de sus publicaciones en redes sociales derrocha sensualidad, motivo por el que ha sido duramente criticada, pues hay hasta quienes cuestionan incluso su religión al “no ser cosas de cristiana”.

Las criticas hacia Evaluna por “sexualizarse”

La pareja se encarga de mostrar algunos de sus momentos en sus presentaciones, viajes o paseos y en cada uno de ellos Evaluna destila sensualidad con sus looks y hasta la gran química que mantiene con su esposo.

Durante una de sus últimas publicaciones ha llamado la atención un particular momento junto a Camilo quien de manera descuidada casi agarra uno de sus senos y aunque para muchos ha sido un momento de complicidad de pareja, para otros ha sido de malgusto que la artista presumiera tal momento.

Además, la acusan de sexualizar su imagen con sus fotos, looks y videos, comparando a cómo era antes de su relación con Camilo y antes de convertirse en madre. Sin embargo, ella ha dejado claro que aunque hace un año se convirtió en madre no ha perdido su coquetería y su sensualidad.

“¿Por qué siento que Cami sexualiza mucho últimamente a Evaluna en su post e historias, alguien que me explique?”, “Últimamente los post de Eva son bastante sensuales igual cuando aparece con Camilo, y no tiene nada de malo, creo que una vez leí que cuando uno es mama, en la etapa del postparto, cuando ya tu cuerpo va regresando a la normalidad algunas mujeres pasan por una etapa de intentar”, “Evaluna antes era dulce y se veía pureza, pero ya no queda nada de eso”, “Ya solo quiere llamar la atención físicamente”, es parte de los comentarios.

Camilo y Evaluna (Instagram: @camilo)

Por si fuera poco, en una historia colgada por Echeverry muestra a su esposa al despertar junto a su hija pero también se ha llenado de señalamientos, ya que Montaner aparece en ropa interior junto a su bebé y su esposo y pese a que es un momento que viven muchas parejas, a sus seguidores les ha parecido de mal gusto exhibir un momento tan íntimo.

Pese a los comentaros negativos ellos se han encargado de disfrutar la paternidad, sin perder la esencia de pareja y sobre todo sin abandonarse como pareja.