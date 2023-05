“¿Legado de qué?”: Evaluna recibe premio por su legado pero menosprecian su discurso

Evaluna Montaner se encuentra entre las cantantes más comentadas en el mundo de la farándula no solo por su carrera como cantante, sino por el matrimonio que ha formado junto a Camilo Echeverry, con quien presume su amor y la familia que han formado con su hija Índigo.

Sin embargo, las criticas han acompañado a la hija de Ricardo Montaner a lo largo de su carrera y tras su romance con el colombiano han aumentado por la manera en la que exponen su relación y su amor, lo que para muchos parece ser “empalagoso” y “tóxico”.

El pasado domingo 7 de mayo, la interprete apareció en los premios Billboard Mujeres en la Música Latina donde fue galardonada por su legado, pero una vez más fue cuestionada su carrera en el mundo artístico.

Las críticas de Evaluna por premio en los Billboard

Los Billboard tuvieron su primera edición dedicada a las mujeres, por lo que Evaluna logró tener el galardón como ‘Tradición y Futuro’ por mantener viva la tradición artística y musical de su familia.

“Gracias por incluirme. Me siento muy orgullosa de venir la familia que vengo. Me siento muy orgullosa de haber empezado la familia que empecé. Le doy gracias a Dios por poner a cada persona en mi camino para empoderarme y acompañarme a ser la mujer que soy hoy, de la cual también estoy muy orgullosa. Yo no estaría aquí parada si no fuera por la madre que me parió, que está allá sentada. Te dedico este premio a ti, te amo”, dijo.

Sin embargo, una vez más su aparición quedó opacada en criticas, pues muchos criticaron que recibiera un galardón al ser reconocida solo por el nombre de su padre.

“¿Legado de qué?”, “Solo tiene fama por su padre”, “Qué hace Evaluna para merecerlo”, “Dónde está el legado sera sobijar al bigotudo como han decaído los premios ahora cualquier cosa se premia”, “Se conoce por ser la hija de Ricardo Montaner y la novia o esposa de Camilo es todo”, es parte de los comentarios.

Sin embargo, una vez más Camilo demostró lo orgulloso que está de su esposa mientras miraba la transmisión en vivo de los premios junto a su pequeña hija, Índigo. Y le dedicaba unas tiernas palabras.

“Mi esposa. Mi persona favorita. Cuando se pone a cantar se derriban muros, se rompen cadenas... Cantar así es TAN JODIDO; y ella lo hace como si nada. Me muero por ella”, expresó.