“Son ridículos”: las duras críticas de los fans a Evaluna y Camilo por su forma de vestir

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry siempre están en el ojo del huracán, desde que nació Índigo, su primera hija, y hasta antes de eso, la pareja de esposos siempre ha sido criticada por diferentes cosas, desde sus creencias, hasta su manera de vestir, y la última, la alimentación de su primogénita.

Evaluna Montaner y Camilo son criticados por su forma de vestir

Evaluna Montaner no se escapa de las burlas de los internautas, en especial cuando se presentó en los premios Latin GRAMMYs y los premios MTV Video Music Awards junto a Camilo con unos atuendos revolucionarios.

La pareja vistió de negro, Camilo con un traje poco habitual con una chaqueta corta y una camisa blanca colgando sobre el pantalón, mientras que la cantante venezolana llevaba un vestido negro con corpiño con una falda y un crop top.

Sin embargo, lo más resaltante fueron los zapatos de Evaluna, de plataforma y color rosa con rojo.

“Todo bien hasta que …. vi esos zapatos perdón, pero son espantosos”; “Horribles los zapatos”; “Por qué insiste en vestirse como para halloween?”; “Me encantan los dos, pero nunca pegan una, con su vestimenta”; “Porque se visten tan feo y tan caro a la vez yo tengo unos estropajos allí tirados de repente les sirve”; “La pareja más ridícula”, son algunos de los comentarios que recibieron.

En otra situación parecida, Evaluna Montaner asistió a un evento con sus hermanos donde lució un vestido original, e igualmente recibió cientos de críticas.

La hija de Ricardo Montanter llevó un vestido negro, de corte largo y material de seda, y a la vez estaba amarrado a la cintura con una especie de manos de metal guindadas.

Evaluna y Camilo siempre se visten de manera peculiar

“Pero qué es eso, agarró la bolsa de la basura y se la puso encima o qué”, “Evaluna nunca se sabe vestir, cuando por fin lleva vestido se pone el peor”, “ok no sabía que ya estábamos en Halloweeen jaja”, “el peor look de Evaluna, no sé en qué piensa a la hora de vestir”, “pero que vestido tan feo, parece un saco mal puesto, no tiene ni forma”, y “parece una brujita jaja”,

Cuando asistieron a los VMA 2022, la pareja también fue señalada por su vestimenta. Camilo lucía un pantalón negro holgado, con una camisa blanca y zapatos negros, mientras Evaluna tenía una falda corta con plumas blancas con un corsé negro con rojo, y un escote estilo bardot.

“Pero el carnaval ya pasó, qué es esto”, “parecen unos piratas, que horror”, “ya deberían saber cómo vestirse para unos premios así de importantes, sobre todo ella”, “que horror, parecen disfraces de verdad”, y “Evaluna y Camilo nunca sabrán cómo vestirse”, fueron algunos de los comentarios que recibieron la pareja.