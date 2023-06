La trágica partida de Mariana Levy: ¿cómo fue que murió la actriz hace 18 años?

El mudo del espectáculo mexicano se enlutó el viernes 29 de abril del año 2005 cuando la famosa actriz y presentadora de televisión Mariana Levy murió repentinamente durante horas de la tarde.

En esa época, Levy estaba en medio de un break en su carrera para enfocarse en la familia que estaba formando con José María Fernández “El Pirru”. Tenía 39 años y nada amagaba su felicidad.

Durante aquella tarde de abril, la pareja viajaba en su camioneta con María, la primogénita de Mariana y fruto de su relación con Ariel López Padilla, y varias amigas de la niña de entonces 9 años.

Su plan era visitar Six Flags, un famoso parque de diversiones, para celebrar el Día del Niño por adelantado. No obstante, lo que parecía una salida familiar como cualquiera terminó en tragedia.

¿Cómo fue la muerte de Mariana Levy?

A poco de haber emprendido rumbo desde su hogar en Lomas de Chapultepec hasta su destino, “El Pirru” detuvo la camioneta en un alto en el cruce de Montes Urales y Prado Sur, informó Infobae.

De acuerdo a los testigos, citados por el medio ya mencionado, unos hombres armados intentaban robar a otros vehículos. María y sus amiguitas empezaron a gritar asustadas ante la escena.

La estrella de telenovelas como La pícara soñadora pidió a las niñas calmarse y subir las ventanillas del auto, pero el terror también se había apoderado de ella y murió por un infarto fulminante.

“Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños”, recordó su madre, la presentadora Talina Fernández, en una entrevista al programa Hoy en 2018 sobre aquel trágico día.

“Pirru’ venía manejando, entonces (Mariana) se baja del coche y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio”, contó sobre los últimos minutos de vida de su adorada hija.

“Le dice ‘nos van a asaltar’ y regresa corriendo. Le dice a Pirru: ‘me voy a desmayar’ y cae muerta”, rememoró. Después de lo ocurrido, Fernández recibió una llamada de su yerno.

“Me estaba maquillando para entrar al programa que se llamaba Nuestra Casa (…), entonces yo me estaba maquillando y me habló Pirru y sollozaba y no le entendía. Me decía: ‘nos asaltaron”, narró.

La conductora intuyó la gravedad del asunto y se marchó en busca de su hija al hospital donde la trasladaron. “Salgo de ahí a medio maquillar y llego a donde me dijo Pirru que estaba”, relató.

“Entro buscándola y digo: ‘¡Mi hija! ¡¿Dónde está mi hija?!’ y una enfermera me dice que estaba en el suelo porque Pirru, después del asalto que le da el ataque al corazón, la mete y la pone en el suelo para que traten de revivirla”, acotó.

La muerte de Mariana Levy fue inmediata. La actriz dejó tres hijos huérfanos de madre: María López, Paula Fernández y José Emilio Fernández. Los dos menores son producto de su relación con “El Pirru”.

En una entrevista con Yordi Rosado, Talina aseveró que su hija jamás tuvo problemas cardiacos, por lo que cree que “Dios decidió” que muriera en ese momento de su vida.

“La habían asaltado dos veces, y le quitaron sus joyas, pero aquí se sentía responsable de todas las amiguitas de María y venían los cuates con pistola”, reflexionó.

Una pelea por su herencia

Ahora, a 18 años de su muerte, los hijos de Levy están distanciados por la herencia de la actriz. José Emilio, quien era un bebé de 8 meses cuando su mamá murió, así lo reveló a la revista TVNotas.

“Han pasado dieciocho años y lo único que quiero es justicia, que me den la herencia que me dejó mi mamá, porque todos estos años ha estado atorado todo”, destapó al medio mexicano.

De acuerdo al joven de 18 años, muchas personas “se han aprovechado de la herencia” y acusó a su hermana mayor, ahora de 27 años de edad, de ser la presunta responsable de retrasar el cobro.

“Siento que María lo está trabando, no sé cómo, pero creo que ha estado impidiendo que la cobremos. A lo mejor, ella piensa que la vamos a desaprovechar y malgastar…”, destacó.

No obstante, su abuela Talina aseguró que José Emilio solo se “vende” por dinero.