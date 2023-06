A Will Smith y Johnny Depp los une una actriz que se “quejó” de besarlos: esto pasó

Will Smith y Johnny Depp fueron dos de los actores más cotizados de Hollywood a quien cualquiera habría deseado besar pero no Eva Mendes.

Y es que Hollywood hace que parezca fácil lograr una escena de besos en la pantalla pero compartir un momento tan íntimo es todo un desafío teniendo tantas cámaras y mirones alrededor. Fue así como Eva Mendes tuvo sus opiniones respecto a ambos y sus confesiones han sorprendido a varios.

El incómodo beso con Will Smith

Will Smith Los actores compartieron créditos en Hitch (Ian Wingfield/Getty)

La actriz co portagonizó con Will Smith Hitch en 2005 y las cosas no salieron como esperaban. En la cinta, Smith interpreta a Alex ‘Hitch’ Hitchens, un consultor de citas “experto” en el amor. Pero todo se tambalea después de conocer al personaje de Mendes, Sara Melas.

Aunque en realidad la queja de los besos vino de Will, no dejó de ser un momento bochornoso para Mendes. Según relató el actor en entrevista con The Oprag Winfrey Show, no besaría a la actriz por su aliento con olor a atún.

Ambos hablaron sobre su controvertida escena de besos y Mendes admitió sentirse nerviosa en el set por culpa de Will. Para calmar sus nervios, comió un sándwich de atún con cebolla extra y una bolsa de Doritos, un combo que ella llama su “aliento apestoso especial”.

Eva Mendes La actriz ha confesado sus besos más incómodos en pantalla (Instagram)

Tras quejarse, Mendes tuvo que tomar algunas mentas Altoids para eliminar el olor. Finalmente terminaron la escena. Cuando Mendes le preguntó a Smith sobre la experiencia, el actor respondió: “Fue absolutamente maravilloso”.

Eso sí, la actriz dijo estar interesada en una segunda parte de la cinta. “¿Sabes que? Es hora de un Hitch 2. Will, hagamos esto. Hitch 2. Sería divertido porque estaría ahora en el mundo de todas estas aplicaciones de citas. ¿Qué haría Hitch? Se quedaría sin trabajo”, dijo.

Esto dijo sobre besar a Johnny Depp

Johnny Depp Los actores compartieron créditos en la cinta Érase una Vez en México ( Francois Durand, Evan Agostini/Getty)

En el pasado, Eva también habló de la experiencia que fue besar a Johnny Depp, quien fue su co protagonista en Érase una vez en México de 2003.

Más que una queja, la actriz lamentó que el beso no duró lo suficiente. Ella admitió estar tan enamorada de él que la intimidaba, razón por la que sintió que no aprovechó al máximo ese momento en pantalla.

“Todos mis besos en la pantalla fueron los mejores, aunque lamento no haber besado a Johnny Depp por más tiempo. Estaba tan intimidado por él. Era la primera vez que trabajaba con un actor del que me había enamorado cuando era niña.”, dijo en entrevista según el portal Digital Spy.

Quizá la actriz tuvo esas dos experiencias que la hicieron sentir incómoda pero ahora está casada con Ryan Gosling, uno de los eternos galanes de Hollywood. Ambos conforman una de las parejas más sólidas y aunque son muy herméticos respecto a su vida privada, no pierden la oportunidad de halagarse y demostrar el apoyo que se tienen.