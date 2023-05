Esposa de Ryan Gosling es toda una dama: así lo defiende de quienes dicen que es un Ken “muy viejo”

La película de Barbie está cada vez más cerca de ser estrenada y con la revelación del trailer final y el “line up” de los artistas que estarán incluídos en el soundtrack, la emoción ha crecido.

Sin embargo, Ryan Gosling está siendo criticado por quienes afirman que es “demasiado viejo” para interpretar a Ken. El actor de 42 años ha sido uno de los galanes de la industria más cotizado por años y nadie esperaría que estuviera recibiendo tanto hate.

Aunque Gosling suele ser muy hermético, se defendió en una reciente entrevista con GQ: “Diría, ya sabes, si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Ken con los que jugar...Es divertido este tipo de idea de agarrar tus perlas de, como, #notmyken. ¿Alguna vez pensaste en Ken antes de esto?”.

Gosling señaló que toda la existencia de Ken ha sido simplemente para “disfrutar de la playa” sin tener otra razón que no sea el de ser “el novio de Barbie”.

“...Y todos estaban de acuerdo con eso, que él tenga un trabajo que no es nada. Pero de repente, es como, ‘No, nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo’. No, no lo hiciste. Nunca lo hiciste. Nunca te importó. Barbie nunca jodió con Ken. Ese es el punto. Si alguna vez realmente te preocupaste por Ken, sabrías que a nadie le importaba Ken. Así que su hipocresía está expuesta. Es por eso que su historia debe ser contada”.

Su esposa también salió en su defensa

Eva Mendes siempre ha sido una de las seguidoras más fervientes de su pareja Ryan Gosling, y claramente están tan enamorados como cuando se conocieron.

Desde que se dio a conocer que el actor sería “el novio de Barbie”, Eva mostró su apoyo incondicional en medio de la oleada de críticas de algunos fanáticos que preferían a un protagonista “más joven”.

Mendes también ha mostrado su apoyo de otras formas. Hace casi un año, cuando surgió la noticia, publicó la primer imagen de Ryan vestido como el personaje. En la descripción escribió un juego de palabras: “Tan. F. Divertido. Tan. F. Bien. Tan F. emocionada de que veas esto... #Thatsmyken (ese es mi Ken)”.

En otra ocasión, la actriz subió una fotografía en la que aparece vistiendo una camiseta con la imagen de su esposo. Mendes ya había expresado lo perfecto que Gosling se ve en el personaje, sin camisa, con chaleco de mezclilla, pantalones denim y ropa interior inspirada en Calvin Klein que dice “Ken”.

“Tengo ese gran Kenergy. Porque las chicas también son jugadoras”, escribió la actriz en la descripción de la foto

Eva Mendes La actriz es la fan número uno de Ryan Gosling (Instagram)

Aunque conforme salieron los promocionales y los fans comenzaron a convencerse de que había sido la elección perfecta, no han faltado quienes siguen llamándolo “viejo” y hasta “feo”.

“Ryan Gosling se ve extraño y me atrevo a decirlo, feo con ese cabello platinado. También es demasiado viejo”. “Les dio miedo usar a alguien joven y sexy”. “Ryan Gosling parece tener 100 años en el tráiler de la película de Barbie”, se lee en redes sociales.

Sin embargo, la estrella de Crazy, Stupid, Love también recibió el apoyo de los fans que lo defienden por su trayectoria y estatus de galán. “Cuando Ryan Gosling dé la mejor actuación en BARBIE, será mejor que se disculpen”. “Lo más divertido de las personas que se quejan de cómo se ve Ryan Gosling en Barbie es lo realmente atractivo que se ve”.