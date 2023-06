De actor a presunto implicado en red de trata: ¿por qué Mickey Santana dejó la actuación?

A comienzos de los 2000, Mickey Santana era una de las estrellas infantiles más prometedoras gracias a su trabajo en exitosas telenovelas de Televisa, pero su carrera se terminó años después.

Ahora, el exactor mexicano vuelve a estar en el foco de atención de los medios de comunicación por estar presuntamente implicado en la desaparición de su prometida, Ana Victoria Ruiz Palacios.

Los padres de Ruiz Palacios lo denunciaron públicamente en una entrevista a Addis Tuñón para el programa De primera mano transmitida este 31 de mayo. Su hija desapareció en abril de 2022.

Sin embargo, el caso cobró relevancia en febrero pasado luego de que Danna Paola permitió subir a la hija de la mujer al escenario durante un concierto en México para pedir ayuda para hallarla.

“Ella me contó que se iba con Miguel Santana Arellano porque él le iba a dar un anillo de compromiso”, compartió Marypaz Palacios, la madre de Ana Victoria, a la periodista en la emisión.

De acuerdo a Palacios, su hija abordó un avión en Guadalajara con destino a la Ciudad de México, en donde el histrión retirado la recogería. Luego, la joven de 32 años pasaría algunos días con él.

Sin embargo, poco después de avisar que ya había aterrizado, perdieron la comunicación con ella. Ante esta situación, decidieron denunciar y reportarla como desaparecida a las autoridades.

El abogado de la familia, Enrique González Casanova, sostuvo al medio que tienen pruebas para “presumir la probable participación” de Santana en la desaparición de Ruiz aparentemente para la trata humana.

Solicitamos de tu apoyo en la difusión del siguiente boletín para dar pronta localización a Ana Victoria Ruíz Palacios, comunícate a los teléfonos de COBUPEM 800 216 0361, 800 509 0927. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/KEbfomO1KX — COBUPEM (@COBUPEM) April 20, 2022

“Tenemos identificado al imputado y a la banda de las personas que se dedican a hacer esto”, aseveró el asesor legal a cargo del caso de “Vico”, como la llama su familia, al show.

“Es una banda, aparentemente, de trata que opera en el estado de Jalisco (…). Además, no es la primera denuncia y se le tiene relacionado con bandas delictivas que operan en este sentido”, dijo.

Hasta el momento, el artista no ha dado declaraciones y cerró sus redes sociales. No obstante, quienes lo vieron crecer en la pantalla chica no dejan de preguntarse qué pasó con su carrera.

¿Por qué Mickey Santana no siguió actuando?

Miguel Santana Arellano, mejor conocido como Mickey Santana, comenzó a actuar a finales de los noventa cuando era un niño. Su debut lo tuvo en la telenovela Alguna vez tendremos alas en 1997.

A partir de entonces, comenzó a encadenar papeles en producciones televisivas y también en algunas películas, como La primera noche (1998) o Crónica de un desayuno (2000), según IMDb.

La fama le llegó rápidamente a comienzos de los 2000 por su actuación en exitosas telenovelas infantiles, tales como Amigos X siempre (2000), Cómplices al rescate (2002) y Misión S.O.S. (2004).

Al crecer, siguió actuando en varios proyectos, principalmente para la pantalla chica, hasta 2011. Durante aquel año, un fuerte accidente lo obligó a finalizar a su carrera en el mundo de la actuación.

Mickey Santana en 'Cómplices al rescate' | (Televisa)

“Me volteé de un coche, salí y frené con la cara literal, o sea me deshice el rostro. Fue por eso que yo dejé la televisión”, explicó en un live en la página de Facebook Yo fui Generación TN en 2020.

“Prácticamente esta mano no la iba a poder mover, hoy por hoy ya la muevo bastante bien, me reconstruyeron la parte de la cara, tengo fractura craneal, entre muchos otros problemas…”, contó.

El exintérprete afirmó que decidió convertirse en empresario luego del accidente. “Cuando yo dejé de actuar después de mi accidente evidentemente dejamos de tener ingresos en la casa”, recordó.

“Cuando descubres que el poder adquisitivo hace que las cosas sucedan de la manera que quieres (…) fue cuando dije: ‘Ok, qué voy a hacer, qué necesito”, rememoró en la transmisión.

Mickey Santana en una transmisión en vivo en 2020 | (Facebook Yo Fui Generación TN)

“Y desde mi perspectiva hay muchísimas cosas que puedes hacer, legales o ilegales, yo preferí la vía legal y fueron los negocios”, sostuvo en aquella oportunidad, según recogió People en Español.

Más tarde, en mayo de 2021, el también padre de una niña acaparó los titulares de varios medios tras anunciar que había decidido unirse a la lista de famosos que ofrecen contenido en OnlyFans.

¿En qué estatus se encuentra ahora Mickey Santana?

De acuerdo a Tuñón, la cuenta del actor en la plataforma fue desactivada luego de la denuncia interpuesta en su contra por la familia de Ana Victoria Ruiz Palacios ante las autoridades.

También canceló su participación en una obra, puso en venta su casa y canceló su línea telefónica. Empero, el abogado de la familia informó que no existe una orden de aprehensión en su contra.

“Él se encuentra como imputado en una de las carpetas de investigación”, reveló González Casanova a la comunicadora para el programa de televisión citado.

Mickey Santana en una entrevista en 2021 | (Facebook: El Plátano Rosado)

“Se tienen tres investigaciones, una en la Fiscalía de Jalisco, otra en la Fiscalía del Estado de México y otra en la Fiscalía de la Ciudad de México”, avanzó sin profundizar en detalles.

“Ahorita no tendría facultades de comparecer ante ninguna de las tres autoridades ministeriales (…). No se le ha generado ningún acto de molestia”, explicó.

“Tiene carácter de imputado, lo cierto es que no se le ha generado un citatorio, comparecencia, ni mucho menos una orden de aprehensión (…). No se le tendría por qué hacer intervención alguna”, reiteró.