Cynthia Rodríguez celebra avanzado embarazo y la critican por su aspecto: así la defendieron

Cynthia Rodríguez está viviendo su mejor momento, viendo cada vez más cerca la llegada de su primer bebé al lado de Carlos Rivera. La ex conductora de Venga la alegría siempre ha sido muy reservada cuando de compartir su vida privada sin embargo, no ha podido evitar compartir cada etapa de su embarazo.

Hace unos días, Cynthia mostró a sus fans que ya está más que preparada para recibir al pequeño León pues ya tiene todas sus cosas, entre juguetes, muebles y todo un arsenal de mamelucos para tener de reserva por varios meses.

Aunque ha dado vistazos de su pancita y ha sido captada en varios conciertos de Carlos Rivera, la famosa publicó un par de videos en los que dejó lo avanzado que está el embarazo.

La conductora escribió “¡Ya te quiero comer a besos!” y al ritmo de Carolina de Karol G, mostró su pancita y dio a conocer que “falta poco”.

En otro video, Cynthia hizo burla de una de las situaciones que está viviendo con su embarazo: los antojos y los bochornos.

A pesar de que ambos videos se llenaron de halagos y buenos deseos, muchos comenzaron a señalar el aspecto de Cynthia, asegurando que “ya no parece ella”. Lo mismo ha sucedido con otros videos que ha compartido en TikTok.

Cynthia Rodríguez

“Soy yo o ya van dos videos que no le encuentro a parecido a cinthya parece otra”; “omg no se parece a la Cinthia que veía en venga la alegría”; “es Cinthya??? que le paso??”; “Por qué no se parece”; “Cynthia ya no se parece a Cynthia”; “Operadísima. Ya no es la misma”; “Ya no queda nada de Cynthia qué lástima”, se lee.

Pero así como surgieron críticas, muchas mujeres salieron en su defensa. “Cuando te embarazas cambian mucho tus facciones pero mucho!”; “No se parece porqué el embarazo cambia el rostro, a mí me pasó”; “A una como embarazada nos cambia la cara”; “Es que la carita si cambia cuando una se embaraza a mi me pasó igual”; “Cuando yo me embaracé la cara se me puso súper bonita y rejuvenecida, incluso me veía más chica de edad… eso puede ser”; “Además del embarazo quizá el filtro que uso para los videos le hace cambios en la cara. Sigue preciosa Cyn”.

No es mentira que el rostro cambia con el embarazo

El cambio más notable suele ser el tamaño y la forma de la cara y aunque es común, no deja de ser una sorpresa para muchos. Durante el embarazo, las mejillas pueden hincharse y los pómulos definirse.

Cynthia Rodríguez

Los médicos atribuyen esto a la retención de agua, que también se reflejará en el resto del cuerpo como las piernas, los tobillos y los pies, pero también se puede acumular líquido en las manos y la cara.

Algunas mujeres se quejan de que sus narices parecen agrandadas. El aumento de la circulación sanguínea en las membranas mucosas puede causar que la nariz se hinche durante el embarazo. Esto sucede sobretodo en mujeres con estructura facial delgada.

La ilusión de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez

Mientras que muchos critican la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez por ser tan hermética, ambos han sido muy transparentes respecto a la ilusión que les hace recibir a su bebé.

En su visita al set de Despierta América, el cantante comentó que planearon la fecha aproximada en la que llegará el pequeño sobretodo porque quieren que sea de signo Leo.

“Estamos esperando que llegue en agosto y sea Leo... Leo, León, todos mis amigos me han dicho lo mismo sabes, no podía haber sido de otra manera”, contó en el matutino de Univision. “Lo pensábamos desde hace mucho tiempo, aunque realmente no nos tardamos mucho en lograrlo, sino que decidimos a que fuera un momento exacto... cuando nos decidimos estábamos muy felices”, aseguró.