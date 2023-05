Shakira: los negocios en los que abandonó a Piqué tras su infidelidad y podrían llevarlo a la ruina este 2023

Shakira no solo es una de las cantantes más famosas y reconocidas, sino que también es una de las empresarias más exitosas.

Y es que a lo largo de su carrera ha logrado formar varios negocios, y muchos de ellos fueron con quien era su pareja hasta el año pasado, Piqué.

El futbolista aprovechó para incursionar en diferentes negocios juntos y esto ayudó mucho a que su empresa Kosmos y sus negocios tuvieran mucho éxito.

Te recomendamos: El sexy bikini de la venganza: así respondió Shakira a la nueva foto que Piqué publicó con Clara Chía

Pero, ahora que están separados, los negocios de Piqué podrían venirse abajo y podría quedar en la ruina sin la ayuda de Shakira.

Los negocios de Piqué que Shakira abandonó y podrían llevarlo a la ruina este 2023

Aunque Shakira se mudó a Miami, aun tiene empresas y sociedades en España, y una es Fire Rabbit SL, que se dedica a la gestión inmobiliaria.

Hace unos meses la colombiana rompió cualquier lazo con Piqué en esta empresa y revocó a Ferrar Vilaseca como “administrador solidario”, quien es un abogado muy cercano y querido por Piqué.

Así se desvinculó de él y su empresa, y todo lo que tiene que ver con los negocios, y ahora Shakira es la única administradora de esta empresa que tiene un activo de 6.7 millones de euros, y muchos predicen que podría ser el comienzo de la ruina de Kosmos.

Además, ya Piqué no cuenta con la ayuda de Shakira, quien lo ayudó a conseguir y cerrar contratos millonarios para su empresa.

En el 2016 Shakira ayudó a que Kosmos alcanzara el patrocinio del F.C Barcelona, cuando acompañó a Piqué a una reunión clave con el multimillonario dueño de Rakuten, Hiroshi Mikitani, y hasta suspendió una presentación en unos importantes premios.

También lo ayudó a firmar un contrato con Sony Music Latin, quien ama a Shakira, por lo que Piqué la usó para varios negocios con ellos.

Ahora que ya no está con Shakira, por supuesto que ya no cuenta con su ayuda y ha perdido grandes contratos no solo por no tenerla, sino por su infidelidad.

Sin toda la ayuda que ella representaba, su empresa Kosmos podría venirse abajo, aunque él ha estado tratando de hacer nuevos lazos con su reciente negocio , la Kings League, pero tampoco le está yendo bien según reportan algunos medios.

Te recomendamos: La “venganza” de Piqué a Shakira: así la atacó tras Acróstico y luego de poner fin a su último negocio

Y es que a pesar de haber firmado contrato con Mediaset, el grupo audiovisual más importante en España, las cifras de audiencia de los partidos de la Kings League van bajando.