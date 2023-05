“La ex que no olvidará”: Piqué conquista a Clara Chía como lo hizo con Shakira con estos detalles

Shakira ha tenido una gran temporada desde que se mudó a Miami con sus hijos. En el tiempo que lleva ahí, no sólo fue honrada con el Premio Mujer del Año 2023 en la gala inaugural de Mujeres Latinas En La Música de Billboard sino que estrenó ‘Acróstico’ al lado de estos.

Pero mientras ella triunfa, Piqué sigue haciendo de las suyas y que no sólo ha trascendido que estaría muy molesto por dicho lanzamiento (pues de acuerdo con la periodista Lorena Vázquez nadie le dijo nada de la participación de sus hijos pese a que estuvo unos días en Miami) sino que sigue demostrando que Clara Chía es la dueña de su corazón.

Fue a través de una fotografía que el ex futbolista dejó ver que el romance sigue viento y popa y si bien para algunos no fue ninguna sorpresa este nuevo “desplante”, otros le recordaron “a la mujer que dejó ir” e incluso han señalado que “será la ex que nunca olvidará”.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

Piqué aplica los mismos encantos que con Shakira a Clara Chía

Recientemente Gerard Piqué fue captado llevando a Clara Chía a un concierto de Coldplay en el Estadi Lluis Companys de Barclona, acompañados por Ana Tormo, que trabaja con Piqué, y su esposo Albert. La pareja fue vista caminando muy sonriente pero a paso veloz y sin detenerse.

En el último año, la banda inglesa ha sido una de las más cotizadas por el espectáculo que ofrecen y aunque ya habían pasado por Europa, decidieron volver para tocar en tierras españolas que no habían estado en la lista durante las presentaciones de 2022. Así que por supuesto, Piqué buscó consentir a su novia con un regalo muy especial.

Sin emabrgo, a los fans no se les va una y de inmediato reaccionaron diciendo que el futbolista ya había hecho una movida similar con Shakira, cuando en 2016 la llevó a uno de los conciertos.

“Clara Chía nunca tendrá su lugar porque en la mente de Piqué siempre estará Shakira”; “A Shakira también la llevó a un concierto de Coldplay”; “Igual que a Shakira en 2016...aplicando las mismas con ‘la otra”; “Shakira será la ex que siempre estará ahí”, se lee en redes sociales.

Desde que se confirmó su relación con Clara Chía, cada vez se dejan ver en más en románticas citas. lo cual para los fans es una movida “descarada”.