¿Piqué molesto por sus hijos en el video de Shakira? fans le recuerdan que él también los exhibió

Gerard Piqué Así se enteró el ex futbolista que sus hijos aparecen en el video de Shakira (Youtube)

Shakira estrenó su nuevo tema ‘Acróstico’ en el cual sus hijos Sasha y Milan participan. La colombiana también sorprendió con un emotivo video en el que los tres aparecen cantando y tocando el piano.

“Quererte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites, estoy. Viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy”, reza la canción.

En redes sociales, usuarios han tenido todo tipo de reacciones, desde aquellos que aplauden el amor de mamá que plasma Shakira en la canción, hasta quienes la acusan de “utilizar” a sus hijos “en contra” del papá.

También están quienes aseguran que “este es el golpe que más debe dolerle a Piqué” ya que la canción habla de cómo lastimó a su familia, sobre todo a sus hijos. Sin embargo, también están los que señalan al ex futbolista como “un narcisista” al que “nada le afecta”.

¿Piqué reaccionó al video de Shakira?

Aunque no ha habido una publicación directa, ha trascendido por parte de diversos medios que el futbolista no había sido avisado en ningún momento de la participación de sus hijos en el videoclip y que no se había pedido permiso ni autorización. También se ha dicho que ya está viendo la posibilidad de tomar cartas en el asunto con sus abogados.

Shakira Para la intérprete de 'Hips Don't Lie' sus hijos son una prioridad (Instagram)

La periodista Lorena Vázquez ha sido quien indicó que Gerard Piqué está muy enfadado con la cantante y que nadie le dijo nada pese a que estuvo unos días en Miami. Asimismo señaló que el círculo cercano de Gerard Piqué está poniendo en duda la ética detrás de la aparición de Sasha y Milan en el video.

En días pasados, la propia Shakira pidió a los medios respetar el “derecho a la intimidad” de sus hijos pues “han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación”.

Acusan a Piqué de exhibir a sus hijos

Piqué (Twitter)

Ante los rumores de la reacción de Piqué, internautas no se han quedado callados y ahora le han recordado las veces que él “exhibió” a sus hijos.

Milan apareció en algunas ocasiones en el podcast de la Kings League, liderado por el ex futbolista, poniéndolo en una situación incómoda. Se trató de una discusión familiar en el que el pequeño silenció a su padre durante el análisis de la segunda jornada de la competición virtual.

Piqué (Twitter)

En aquel momento los medios aseguraron que no se le notificó a Shakira de la aparición en vivo de Milan pero Piqué explicó: “Mi hijo no es el anuncio. Le hemos puesto aquí porque a última hora quería salir”.

Algunos usuarios le recordaron que el ex futbolista tampoco respetó cuando nació su primogénito pues fue el primero en hacer pública la noticia.