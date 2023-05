Mensaje de Alejandro Sanz preocupa pero así lo respaldan y le piden a Shakira que no lo deje

Alejandro Sanz es uno de los cantantes españoles más talentosos y queridos por el público. A lo largo de su amplia trayectoria ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ganado 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses. Asimismo, ha realizado colaboraciones con diversos artistas nacionales e internacionales.

Aunque suele ser muy hermético respecto a su vida privada, recientemente causó preocupación por un mensaje que publicó en todas sus redes sociales.

Alejandro Sanz El mensaje con el que el español alertó a los fans (Twitter)

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, se lee.

Los fans no dudaron en responderle con mensajes de ánimo y buenos deseos.

“Alejandro eres un SER de luz, amor y fuerza infinita. Dios está contigo, la vida te ama y tu publico también te ama. Descansa y vuelve a conectarte con la vida y tu propósito que es ayudar a tu prójimo”; “Tranquilo mi hermano que a todos nos pasa. A veces nos sentimos tristes, queridos a veces y a veces no, todo los días son distintos, unos estamos en la alta otros en la baja. Te mando un abrazo lleno de fe en Dios paz y esperanza”; “No estás solo. Te mando un abrazo solidario. Esto también pasará”; “Reconocer no estar bien y además contarlo es el primer paso para encontrar el camino... Ánimo Alejandro”; “Y está bien no estar bien. Eres un ser humano sensible. Tómate tu tiempo, somos muchos quienes te queremos y agradecemos tus canciones”, expresaron en redes sociales.

Alejandro Sanz El cantante se divorció de Perera en 2019 (Instagram)

Alguno incluso mencionaron a Shakira, su gran amiga que siempre lo ha apoyado. “@shakira tu apoyo moral por favor a @AlejandroSanz”; “Estoy esperando al mensaje de Shakira. Ella lo va a apoyar son grandes amigos y se entienden”; “Necesitas esa agua pura que se llama, Shakira. Ella te entiende muy bien. Por favor hablale...Te queremos, cuidate”; “Querido @AlejandroSanz tú eres muy grande y somos muchos que te amamos y seguimos tú música @shakira da ánimos a tú amigo”; “Cómo dice tu amiga Shakira “cuando menos piensas Sale el Sol””.

Sanz siempre ha mostrado su apoyo a Shakira, especialmente en los últimos meses que ha estado enfrentando el acoso mediático y es por eso que los fans saben que una amistad así salva.

Y no es que Shakira deba ser responsable de él pero cuando tienes buenos amigos, lo tienes todo: personas que te aman por lo que eres, personas que te aman en tu peor momento, personas que te aman cuando no eres digno de amor y personas que te aman cuando nadie más lo hace.

Alejandro Sanz ha salido triunfante de varios episodios oscuros

El originario de Madrid, España actualmente tiene 53 años de edad y se ha mantenido como uno de los consentidos en la música desde su debut a finales de la década de los años 80.

Alejandro podrá ser uno de los cantautores favoritos de muchos y mientras que posee un talento innegable para la música, su vida personal ha estado marcada por el escándalo.

Hace unos años, el cantante se vio amenazado por una extorsión por parte de personas que trabajaban en su casa. En una entrevista al portal Chance, reveló que habpia sido uno de los episodios más tristes de su vida pues incluso corrió peligro.

En 2007 Sanz sufrió una depresión que le obligó a suspender una gira.