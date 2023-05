Esposo de Anahí la honra con semejante detalle para que ella triunfe en su gira con RBD

El amor que hoy se profesan la cantante y actriz Anahí con su esposo Manuel Velasco Coello parece que hubiera nacido ayer, pero ya han pasado 11 años desde que iniciaron un romance que cada día se fortalece y del que nacieron dos hijos: Manuel y Emiliano.

La pareja ha demostrado en las redes sociales la poderosa unión que mantiene. La actriz de 40 años conoció a Manuel, de 43 años, gracias a un amigo en común, quien los presentó en abril de 2012, por lo que ella quedo cautivada porque es “un hombre con valores y principios”, de acuerdo a las declaraciones que dio a la revista Caras México en el 2013.

Anahí y Manuel Velasco Manuel Velasco ahora asumirá las riendas total de la casa mientras Anahí esté de gira con RBD.

Él inició su noviazgo con la exRBD y a los pocos meses asumió el cargo como gobernador del Chiapas, hasta el 2018. Durante este tiempo nacieron sus hijos: Manuel en enero 2017, y a Emiliano en febrero 2020. Del 2012 al 2014 la actriz hizo una pausa musical para apoyar a Manuel en su carrera política.

Este gesto quedó grabado para siempre en la memoria de Velasco, quien no duda ni un segundo en demostrarle cuánto la ama y apoya.

El regreso de RBD y un tributo a su esposa

Después de 15 años, este año se anunció que la agrupación RBD tendría un reencuentro memorable con una gira por Estados Unidos, México y Brasil. “Soy rebelde tour 2023″ comenzará el 25 de agosto con un concierto en Estados Unidos que tiene muy entusiasmado a Anahí, Maite, Dulce María, Christian y Christopher.

Pero ahora hay una gran diferencia, todas las integrantes de la agrupación son madres, por lo que se suman otras preocupaciones a la gira. Ahora ellas deberán equilibrar esta extenuante actividad con la familia. Ante esto, Manuel se encargó de dejarle bien claro a su esposa que cuenta incondicionalmente con él.

Esta semana, el político afirmó en el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, que ve ningún inconveniente que Anahí comience su gira porque ya se han distribuido las tareas para garantizar que todo siga su curso, en especial en la vida de sus dos pequeñines.

“Mientras ella va a estar en gira, que también los bebés habrán de acompañarla en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones estaré yo llevando a mis hijos a la escuela y haciendo las funciones que me corresponden como padre de familia y estando siempre muy al pendiente de ellos como estamos los dos”, dijo Manuel, en su mejor forma de rendirle tributo a su pareja.

Además, agregó: “Es una mujer muy profesional, muy dedicada a su trabajo, como ustedes saben, nosotros llevamos juntos desde el 2012 y prácticamente todo el tiempo que estuve al frente de la gobernatura del estado de Chiapas, ella decidió no estar en actividades laborales y decidió apoyarme al 100% por lo que ahora me toca a mí apoyarla, a mí no me había tocado ese rol”.

Ahora Anahí solo debe enfocarse en su nuevo proyecto y disfrutar de su regreso a los escenarios.