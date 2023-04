“Merecía mejor”: Anahí comparte foto con su esposo y la critican pero así calla a los haters

Anahí y Manuel Velasco ha conformado una de las parejas más estables del espectáculo desde que se conocieron en 2012. Aunque ambos se desempeñan en carreras completamente diferentes, han sabido encontrar el equilibrio y formar una familia con sus hijos Manuel y Emiliano.

Con el reciente cumpleaños del político chiapaneco, la cantante publicó una fotografía familiar con un emotivo mensaje:

“Amor de mi vida, ya es tu cumpleaños !!! Y lo único que le pido a la vida es que nos de salud y tiempo para poder estar con nuestros bebés y seguir siendo el mejor equipo juntos !! Eres el mejor papá del mundo. El mejor hijo , hermano , amigo incondicional. Simplemente eres un ser único lleno de amor absoluto para todos los que te rodean. Siempre pensando en todos y siendo el ser más leal que he conocido en mi vida. Eres EL MEJOR. Mi esposo , mi novio eterno. FELIZ CUMPLEAÑOS!”, escribió Anahí.

“Gracias por existir y ser el amor de mi vida!!! Por ser el pilar de nuestra familia y la mejor mamá del mundo con Manu y Emiliano!!! Te amo!!”, respondió Velasco al mensaje de su esposa.

Aunque la cantante suele estar muy activa en redes sociales, son pocas las veces que comparte fotografías de los cuatro sin embargo, la ocasión lo ameritaba. La publicación se llenó de halagos y buenos deseos para Velasco, así como para Anahí y sus hijos.

“Muchas felicidades @velascom_ los queremos mucho”, publicó Maite Perroni, mientras que Tatiana, ‘la reina de los niños’ expresó: “Feliz cumpleaños , mucha salud y buena vibra”.

En medio de los mensajes positivos, no faltaron aquellos que se dedicaron a criticar y burlarse, sobretodo del aspecto del gobernador.

“Yo pensé que era Bruce Jenner”. “Como que van al mismo cirujano y a él no le hizo bien el trabajo”. “El señor parece walter mercado”. “Ay no no sabía que era tan feo. Anahí merecía algo mejor”. “Anahi y Cesar Costa”. “No porfavor esa cosa no está a la altura de Anahí”. “No puede seeeeeer, me imaginaba a Anahí con un tipo joven que corresponda a su belleza”, se lee en redes sociales.

Anahí “reponde” con elegancia a los haters

Anahí no suele enfocarse en las críticas, razón por la que la mejor forma de contraatacar es ignorando y dejando ver que lo que importa es que ella es feliz con su esposo y sus hijos.

Es a través de sus redes sociales que hemos podido ser testigos del apoyo que se muestran mutuamente en sus carreras y en su día a día. Sin importar que tienen agendas muy ocupadas, siempre se toman el tiempo para estar juntos y disfrutar su vida en pareja y junto a Manuelito y Emiliano.

La actriz ha estado siempre al pie del cañón apoyando la carrera política de Manuel y es que aunque ella no ha estado tan involucrada en eventos públicos, no deja de ser su pilar más importante.

Del mismo modo, el político ha sido el admirador número uno de Anahí, mostrándole lo mucho que la valora como madre de sus hijos, como esposa y artista. Con el reciente regreso de RBD a los escenarios, él la ha apoyado al máximo además de que constantemente le muestra su agradecimiento.

La apariencia no es lo más importante para Anahí

Si bien la cantante siempre ha sido admirada por su belleza, ésta no es la más importante por lo que la apariencia de su familia frente al mundo no es prioridad. El mundo puede volcarse en críticas y pueden cuestionar por qué se enamoró de su esposo pero ella seguirá siendo feliz a su lado.

Hoy no hay nada más valioso que contar con el apoyo de una pareja, que te haga sentir valorada y que lejos de detenerte te impulse a seguir construyendo tus sueños.