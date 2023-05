Alessandra Rosaldo posa en bikini a sus 51 y le llueven las críticas: “no eres JLo”

Alessandra Rosaldo es una de las actrices y cantantes más famosas de México que a sus 51 luce hermosa y radiante.

La famosa se ejercita constantemente y se siente segura de su físico y su figura, por lo que no teme en lucir bikinis y prendas atrevidas y ajustadas a su edad.

Recientemente la famosa presumió su figura en bikinis de diferentes modelos, enterizos, asimétricos, de dos piezas, y dejó claro que se siente mejor que nunca a sus 51.

Lamentablemente, la esposa de Eugenio Derbez recibió muchas críticas por su cuerpo, e incluso llegaron a compararla con otras famosas de su edad, dejando ver lo peor de las redes.

Critican a Alessandra Rosaldo por posar en bikini y la comparan JLo

Alessandra publicó un video en el que se muestra luciendo diferentes bikinis, mostrando su lado más sexy, pero fue atacada por ello.

“Ya el cuerpo no está para presumirlo”, “se notan los años Alessandra”, “ok no eres JLo, entiéndelo y no creas que vas a lucir tan sexy como ella”, “por favor ya estás vieja para esos bikinis”, y “acepta tu edad, ya no estás para eso”, fueron algunas de las críticas que recibió la famosa en redes.

Hace unos días Alessandra publicó un video en el que se estaba tomando fotos junto a la piscina en un bikini enterizo verde metalizado, luciendo hermosa, y también fue criticada y atacada.

Además, también quiso imitar a JLo con una foto en la cama sin ropa, igual a la que la cantante compartió tras casarse con Ben Affleck, por lo que la han comparado y han asegurado que no luce como JLo a sus 53, demostrando lo cruel que pueden ser las redes.

Sin embargo, ella deja claro que no le importa el qué dirán, y se sigue mostrando en trajes de baño elegantes y modernos, dando una gran lección a quienes tanto la critican.

Alessandra prueba que es una mujer fuerte, poderosa, una gran mamá, esposa, y cantante, que a sus 51 sigue luchando por sus sueños, alcanzando metas, y empoderando a las mujeres.