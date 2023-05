Se libró del tóxico y ahora triunfa en Hollywood: Karol G llega a la película de Barbie

Barbie la película está cada vez más cerca y conforme pasan los días, las expectativas han ido aumentando con justa razón. Ahora se ha anunciado la banda sonora que conformará la cinta dirigida por Greta Gerwig y entre Tame Impala, Haim, Charli XCX, Lizzo y Dua Lipa hay una latina muy querida: Karol G.

Sí, “la bichota” es la única latina anunciada en el “line-up” lo cual demuestra lo lejos que está llegando con su música. Pese a que ver su nombre entre tanto talento internacional generó halagos, algunos no están muy contentos pues consideran que no merece el puesto y que debieron llamar a otros artistas como Taylor Swift.

Margot Robbie Estos serán los artistas que colaborarán en la película de Barbie (Instagram, WB Pictures)

Luego del lanzamiento del trailer final de Barbie, la noticia de los artistas que conformarán la banda sonora ha desatado euforia, además de que nos dieron una probada del tema “Dance The Night”, interpretado por la icónica Dua Lipa.

Barbie Estos serán los artistas que colaborarán en la película de Barbie con su música (Instagram, WB Pictures)

La cinta llegará a los cines el próximo 21 de julio, con un elenco de lujo que encabezan Margot Robbie y Ryan Gosling en el papel de Barbie y Ken. También estarán Will Ferrell, Nicola Coughlan, Emma Mackey, Simu Lu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Ncuti Gatwa y Kate McKinnon, entre otros.

¿Se libró del tóxico?

Ésta ha sido una buena temporada para Karol G pues cada vez suma más éxitos en su carrera, incluyendo el dueto con Shakira y su participación en una de las películas más esperadas del año.

Sin embargo, hay un tema que ha tratado de “ensombrecer” su éxito: la ruptura con Anuel AA y las situaciones incómodas en las que el cantante ha puesto a la bichota.

Karol G Después de su ruptura con Anuel, la colombiana ha tenido muchos éxitos (Instagram)

Mientras Karol ha tratado de avanzar y rehacer su vida entre su música y un supuesto nuevo romance con Feid, Anuel sigue lanzando indirectas que sólo lo han catalogado como un “inmaduro” y “narcisista”, según los fans.

Tal como ha sucedido con Piqué, quien después de la separación con Shakira siguió haciendo bromas y burlándose de la situación, Anuel quiso alterar el orden del universo lanzando una canción que literalmente le dedicó a su exnovia.

Esta fue la publicación de Anuel AA.

“#MejorQueYo. Te la dedico bebe @karolg”, se lee en la descripción de un video publicado en la cuenta de Instagram de Anuel, en la que además la etiquetó.

Aunque por supuesto Karol no ha hecho caso pues ella sigue enfocada en lo suyo, dejando ver que lo mejor que una puede hacer es soltar a ese ex que no te deja avanzar. Aunque muchos alegan que se trata de una campaña de marketing por un acuerdo entre ambos, otros han señalado que Anuel está delatando todo lo que hace un ex narcisista que nunca aceptará lo que hizo mal.