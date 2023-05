Karol G contó sus intimidades en la revista ELLE y apareció en la portada sin photoshop y muy natural

Karol G fue la imagen de la portada de la revista ELLE, en la edición de junio. La cantante colombiana apareció en sus fotografías luciendo un aspecto bastante natural y poco editado. En esta versión, la colombiana contó la historia de su carrera musical que fue bastante luchada y que lejos de lo que muchos pudieran creer no fue un golpe de suerte la que la llevó a la cima, sino que fueron años de trabajo junto a su padre, que era su principal animador.

“Durante tantos años, ni uno, ni dos, ni tres, muchos años, todos pensaron que mi objetivo de convertirme en cantante era una broma”, dijo Karol G en medio de la entrevista. La originaria de Medellín confesó que se mudó a Nueva York luego de tener varias crisis que la desmotivaron a continuar su camino como cantante. Llegó a la ‘gran manzana’ con la idea de estudiar inglés.

Sin embargo, fueron sus padres quienes siempre la apoyaron para que no desistiera de su sueño: “Fue un desafío seguir creyendo en mí. Y si no fuera porque mis padres me convencieron de que podía lograrlo, me habría sentido avergonzada y abandonado todo”.

Ganarse un lugar en medio del reggaetón, un género dominado principalmente por hombre, no fue nada fácil y mantenerse en él mucho menos. No obstante, hoy en día Karol G es una de las mujeres y las figuras más representativas en la industria musical y un referente para las nuevas generaciones del reggaetón.

Elle destacó el éxito de la artista paisa que logró que su álbum de ‘Mañana Será Bonito’ se posicionara como el “primer álbum en español de una artista femenina en debutar en el número uno en los EE. UU. en la lista Billboard 200″.

“Nunca nos sentamos y dijimos, ‘está bien, pensemos en un concepto de álbum que rompa, que será el número uno’. Solo estaba cantando sobre mi vida. ¿Cómo puede ser eso significativo para las personas? Si las personas se conectan con el álbum, se conectan directamente, literalmente, conmigo. Porque ese es el disco: historias de mi vida, en canciones”, describió Karol G a su cuarto álbum.