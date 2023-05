“Probó ser el rey cucaracho”: aplauden a Aracely por una vez más no dejarse de Luis Miguel

Aracely Arámbula se llevó los aplausos luego de haber dado el mejor consejo para superar el mal de amores. Fue durante una conferencia del presentador de radio y television Jorge Lozano que la actriz se apoderó del micrófono para mencionar a Luis Miguel de la forma más inesperada.

“Mamacitas si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, dijo ‘La Chule’ provocando aplausos y risas entre las presentes.

"Mamacitas si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho", dijo 'La Chule' provocando aplausos y risas entre las presentes.

Esto sucedió en medio de la euforia por la venta de los conciertos del cantante, los cuales se agotaron a los pocos minutos. Si bien la gira marca su gran regreso a los escenarios, nadie olvida la disputa que mantiene con Aracely sobre la manutención de sus hijos.

‘El Sol’ ha demostrado una vez más por qué es ‘el rey cucaracho’

Aracely Arámbula está “enfrentando” a Luis Miguel de nueva cuenta por una mentira que circuló en voz de Lucía Miranda, viuda de Hugo López, ex manager del cantante.

Y es que según afirmó Miranda en una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’, Luis Miguel sí mantiene una convivencia con Miguel y Daniel, hijos que tuvo con Aracely.

“Es un tema delicado, yo no soy la persona para hablar, sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos y tampoco se va a decir, pero no te puedo decir mucho, ya me entienden lo que quiero decir”, reveló Lucía Miranda.

Durante años, la actriz ha sostenido una disputa con el cantante por este tema, alegando que no tiene contacto alguno con sus hijos, lo que también la ha llevado a una pelea interminable por la manutención de estos.

Si bien ‘La chule’ no suele contestar, no pudo evitar hacerlo en esta ocasión y a través de sus historias de Instagram compartió una captura de pantalla de una nota en la que están plasmadas las palabras de Miranda.

“¡Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir!”. “Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la verdad”, se lee en el mensaje de Arámbula.

La actriz expresó su indignación ante la afirmación de que Luis Miguel es un papá presente en la vida de sus hijos. En redes sociales, fans mostraron su apoyo a Aracely y le “recordaron” a la viuda de Hugo López, que él ha sido “un mal padre”.

“Si ....claro de vez en cuando” necesitan padre no diario eghhh nadie lo necesita ..bueno no tuvo el ejemplo”; “No es de vez en cuando el debe incluirlos en su vida llevarlos a pasear convivir con ellos”; “Uy pero muy de vez en cuando en cada año bisiesto, ni fotos tienen con su padre”; “Todo mi apoyo a Aracely Arámbula”; “Típico de un hombre que núnca va a ser padre. Que se puede esperar de él... Si tuvo un padre mucho peor. Al menos por respeto a sus hijos debe quedarse callado porque no les dedica tiempo”; “Como mamá te conviertes en leona y más por alguien que no quiso responder por sus hijos. Haces bien aracely de acuerdo contigo !!!”, se lee en redes sociales.