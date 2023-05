Ni con cambio de look y muchos éxitos, Lucero sigue atada a una estricta regla de sus papás

Lucero Mijares está viviendo su mejor momento y es que pronto hará realidad su sueño de protagonizar una obra musical. Bajo la producción de Juan Torres, la joven de 18 años encabezará la puesta en escena El Mago, una adaptación de The Wiz: The Super Soul Musical Wonderful Wizard of Oz que marcará su gran debut.

Aunque Lucerito ya ha demostrado su talento en escena en puestas como La jaula de las locas, así como con una participación especial en la gira de sus famosos padres, Lucero y Mijares, ésta será la primera vez que tendrá un protagónico.

Lucerito Mijares La hija de Lucero y Mijares debutará en teatro (Instagram)

Desde hace semanas, la joven ha compartido en sus redes sociales su preparación y ensayos, así como sus expectativas, alegrías y miedos por dar este gran paso. Lucerito no ha dejado de agradecer la oportunidad que le han dado. Es con esta autenticidad que ya se ha ganado el corazón de muchos, sin importar que aún haya quien la critica.

Lucerito sorprende con un cambio de look

Para celebrar la llegada de “El mago”, Lucero presumió su cambio de look, el cual se mantiene fiel a su escencia.

Lucero Mijares La hija de Lucero pronto hará su debut en teatro musical (Instagram)

La hija de Lucero y Mijares ha sido blanco de crueles comentarios por su aspecto y es que muchos alegan que “debería arreglarse mejor” y hasta “contratar un asesor de imagen”. Lo cierto es que ella no se derrumba por las críticas y las contraataca ignorando y demostrando que lo único que le importa es seguir concretando sus sueños.

Lucero Mijares La joven cambió radicalmente de look (Instagram)

“Los comentarios en redes sociales me dan exactamente igual porque sé que algunos no son verdad. Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento. Agradezco a la gente que me quiere y me sigue porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy”, puntualizó Lucerito en una entrevista para DelaRosaTV en YouTube.

Ella ha aprendido a ignorarlos, dejando ver que su único objetivo es seguir creciendo y disfrutar el momento.

Lucero Mijares La joven ha sorprendido con su gran talento (Instagram)

“Hay mucha gente que no tiene nada que hacer y que comenta cosas que no sirven absolutamente de nada. Pienso que está feo que se comenten cosas sobre alguna persona”, aseveró en aquella entrevista con DelaRosaTV.

La condición de Lucero y Mijares para su hija

Para poder debutar en teatro, Lucerito debe cumplir con una condición en especial impuesta por sus famosos padres y es que termine la preparatoria. Desde que comenzó a dar sus primeros pasos en la industria, Mijares dijo que “la beba”, como la llama de cariño, incluso debía seguir sus estudios universitarios.

Lucerito Mijares Mijares y Lucero siempre han apoyado a su hija

“Es importantísimo saber de todo un poco, es probable que me enfoque de por vida al teatro pero tampoco descarto estudiar algo más, quizá gastronomía, porque siempre hay que saber de cocina; a lo mejor un día Melendi, mi futuro esposo, quiera de cenar”, dijo la joven en una entrevista con Quien.

Eso sí, sin importar que siga atada a las reglas de sus padres, Lucerito es una hija agradecida. Y es que lejos de reprocharles, ella es consciente de que han sido los primeros que la han apoyado e impulsado su talento.

“La verdad ha sido un apoyo excepcional, gracias a ellos ahorita estoy donde estoy y que me han cuidado muchísimo y me han apoyado muchísimo y me han dado muchos consejos como que las críticas malas se me resbalen porque pues hay algunas que no sirven de nada y las que sirven agarrar lo constructivo” detalló la cantante en la presentación de El Mago.