“Gracias a ellos estoy donde estoy”: Lucero Mijares agradece a sus papás

Lucero Mijares inició su carrera de manera indirecta al compartir escenario con sus padres en distintas presentaciones, dejando como resultado la admiración de parte del púbico por su talento. Este 2023 la joven de 18 años se embarcará por un proyecto como protagonista de la obra ‘El Mago’.

El nombre de Lucero Mijares no ha resaltado simplemente por la figura de sus padres dentro de la industrial musical en México, si no también por su talento, personalidad y carisma como una artista en ascenso.

Lucero Mijares en ‘El Mago’

Ante la oportunidad de iniciar una carrera como cantante y actriz de teatro musical, Lucero Mijares se muestra agradecida respecto al peso que ha tenido el apellido de su familia, sin dejar de lado su esfuerzo, dedicación y pasión por consolidarse dentro de la industria.

“La verdad ha sido un apoyo excepcional, gracias a ellos ahorita estoy donde estoy y que me han cuidado muchísimo y me han apoyado muchísimo y me han dado muchos consejos como que las críticas malas se me resbalen porque pues hay algunas que no sirven de nada y las que sirven agarrar lo constructivo” detalló la cantante.

Lucerito habló de sus padres y sorprendió. (Instagram @luceromijaresoficial / @luceromexico)

‘El Mago’ se estrenará en el Teatro Hidalgo el próximo 30 de junio, es por ello que a pocas semanas del gran estreno, la hija de Lucero y Mijares sigue en proceso de preparación por los retos que implica este nuevo proyecto.

“Estoy nerviosa lo normal, pero estoy más feliz que nerviosa porque este es un sueño para mí padrísimo. Yo creo que es un reto y una responsabilidad enorme que no comenzó hoy, que llevamos muchos meses trabajando en él, muchos meses fueron en silencio, en secreto, pero fue lo mejor” dijo Lucero.

Al respecto, Juan Torres habló de la naturalidad con la que surgió la oportunidad de trabajar en compañía de Lucero Mijares, misma que fue respaldada por Lucero y Mijares, ya que continúan siendo una guía para la carrera de su hija.

“Ver a Lucero cerca de sus papás y cerca de toda la orientación que le han dado, yo creo que Lucero es una niña maravillosa, es alguien que la gente debe conocer, es alguien que quien la conoce la quiere, o sea en este teatro lleva dos años sin hacer un proyecto, siendo parte de un equipo y de una familia teatral y toda la gente la quiere muchísimo eso habla de lo que es ella y la quieren por lo que es ella, no por sus papis a los que por supuesto todos admiran y respetan, entonces entusiasma mucho que la puedan conocer y que además en su faceta como artista en toda la extensión de la palabra” comentó Torres.