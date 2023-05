“Las cosas como son”: ¿Amigo de Piqué le da la razón a Shakira?

Ya ha pasado una semana desde Shakira maravilló a todos con su nuevo tema tan maternal y protector, “Acróstico”. Como siempre, sorprendió y esta vez fue con el debut musical de sus hijos Sasha y Milan. La letra penetró hasta la coraza del más duro. Sin dudas, en uno de los temas más hermosos que ha compuesto la colombiana, cuya vida cambió drásticamente tras su ruptura con Gerard Piqué.

La vida le dio un giro de 180 grados: de pronto se vio luchando con todas sus fuerzas contra el hombre que una vez amó, por la custodia de sus niños, mientras lloraba por el engaño y la deslealtad con la que él le pagó. No hubo emoción que no drenara en la música, cada canción con un nivel más de sentimiento y emoción, la ruta de su dolor.

La familia de Shakira se esfumó por la infidelidad de Gerard Piqué.

Muchos la apoyaron, pero otros la destrozaron. Sin embargo, una las figuras que más a simpatizado con la intérprete de “Inevitable”, es precisamente un gran amigo y socio de su ex, el streamer Ibai Llanos, quien en varias oportunidades le ha soltado comentarios fuertes a Piqué sobre su actual novia, Clara Chía Martí, mujer por la que acabó su relación de 12 años.

Ibai y Gerard tienen en conjunto la King’s League, la popular liga que agrupa a influencers, futbolistas profesionales y amateurs, así como a aficionados, y se ha convertido en un total éxito en la plataforma de streaming Twitch.

“Las cosas como son”

La semana pasada Llanos ofreció su opinión sobre “Acróstico”, un tema que lo marcó: “Esto me tiene completamente viciado con esa canción, es una caricia al alma. (...) Esta canción es dura. ¡Qué sentido tiene lo de Sasha! es que te abracen el corazón. Esta para ponerte por la noche y que te abracen y te digan que todo estará bien. La parte de Sasha me mola muchísimo Estoy enganchado con el estribillo”.

Pese de haber compartido lo que piensa sobre la canción en su canal de Youtube, este lunes 22 de mayo lo volvió a hacer, en esta oportunidad delante del propio Piqué, pues fueron abordados por periodistas de Europa Press, al salir de un restaurante.

“Me ha gustado, está muy bien, es muy bonito”. Acróstico no es la única canción que le gusta de Shakira, ya que cuando estrenó en enero la Sesión 53 con el argentino Bizarrap, también se pronunció a favor de la barranquillera.

“Es que hay canciones que me han gustado, las cosas como son” y manifestó que lo importante es que tanto Milan como Sasha sean verdaderamente felices a pesar de que su padres ya no se aman. Llanos también ratificó que sí tiene diferencias con Gerard, pero que eso no ha afectado ni su amistad, ni sus negocios.